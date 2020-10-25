派對房播戲或侵權 Netflix禁商業用途

免費公眾放映會或侵權

大律師何旳匡表示，涉及業務性質播放電影予公眾，不論是否收費，只要涉及營利及商業元素，都有可能因侵權而遭受刑事檢控。他說，過去聽過在酒吧、卡拉OK都有類似的電影或音樂侵權案件，亦留意到現時流行的Party Room亦有可能「中招」，區議員或公眾舉辦放映會，即使免費亦有可能構成侵權。

Netflix不得分享家人以外

何提醒，要留意現時影片串流平台如Netflix的使用條款，若有條款列明為個人使用或不可作商業用途，亦不可以公開播放營利。翻查Netflix網頁，其使用條款列明，「任何內容僅供您個人使用，不可作為商業用途，也不得分享予您家庭成員以外的人士」。

根據《版權條例》第34條，提供器具作侵犯版權播放，亦會構成間接侵犯版權。何旳匡說，若明知租出場地為侵權公開播放電影，場地負責人都有可能墮入法網。