護老院教會播電影被追版權費 未取牌照涉侵權 版權代理追數屢碰釘

明報記者 鍾妍

大律師：倘光碟寫明限家中看

其餘用途屬侵權

位於元朗的松齡雅苑為私營護老院，每名長者月費約2.7萬元，院舍內設有影院。松齡護老院集團行政總裁嚴沛基早前受訪時，曾說影院每天會播放不同電影，而記者上周致電松齡雅苑，職員亦稱每周會播放一套電影。同樣服務長者的房協非資助長者屋「雋悅」，其網頁介紹會所內的迷你影院時，相中屏幕顯示環球影業標誌，被質疑會播放電影。

版權代理：函松齡及房協無正面回覆

Motion Picture Licensing Company（MPLC）代表逾千間電影及電視製作公司批出公開播放或放映的特許，包括迪士尼、華納及環球影業等。MPLC於今年1月及4月分別聯絡松齡護老集團及房協，指他們涉嫌侵權，並邀請購買播放牌照，但沒獲正面回覆。

長者屋「雋悅」設影院

房協：只供會員私人用途

房協表示，迷你影院只供會員作私人用途，會所不會提供電影播放，而會員亦嚴禁進行任何非法活動。房協承認雋悅網頁曾有相關相片，但指屏幕上只是圖片而非播放電影，諮詢法律意見後，確定相片無違《版權條例》，在今年3月移除相片。本報曾向松齡護老集團查詢，未獲回覆。

除護老院外，亦有教會和牙科診所播放電影，有可能構成侵權。迪斯度牙科集團的網頁介紹，診所提供多款光碟讓病人選擇在治療時觀看，而其介紹影片亦可見診所內的屏幕播放卡通。循道衛理聯合教會將軍澳堂亦被發現曾舉辦卡通《超人特工隊》電影晚會。本報曾以電郵向兩家機構查詢，至截稿前未獲回覆。

知識產權署網頁有提及教會內表演及播放音樂籌款能否獲豁免的問題，回答指非牟利組織在符合有關條件下，可毋須申請特許。但MPLC認為應在找不到版權持有人或無法獲得許可的情况下，才可獲此豁免，而香港亦有教會向MPLC支付牌照費用。

MPLC香港區域董事總經理Frank Rittman稱，曾就侵權問題聯絡多家機構，惟不少寧願停用私人影院，亦拒付相關費用，過去亦曾發律師信予部分機構，情况令人氣餒。

大律師：教會非牟利應豁免

大律師何旳匡認為，牙醫診所業務用途上播電影予病人觀看，有可能違反版權條例。他又說，護老院並非公眾可以進入，應不屬公開播放，但仍違犯光碟上只限家用的特許權協議，或屬侵權，有可能被民事追究。至於教會，他認為屬非牟利組織，應可獲豁免。

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