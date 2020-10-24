兩人柏克萊加大任教多年 曾發論文逾百篇

宮鵬曾獲邀任中科院海外專家

現年55歲的宮鵬，在南京大學修讀地理系學士及碩士課程，其後負笈加拿大滑鐵盧大學，1990年取得博士學位。他曾於加拿大卡爾加里大學任助理教授，1994年轉到加州大學柏克萊分校工作，任至講座教授；2010年出任清華大學地球系統科學研究中心主任，現為清華大學理學院院長及地球系統科學系系主任。

宮鵬研究全球陸表環境變化與公眾健康，主要為血吸蟲病、瘧疾、禽流感的時空傳播等，曾發表數百篇文章及報告，並曾獲邀為中國科學院科技部海外評審專家及海外顧問專家組成員。

申作軍曾參與「千人計劃」

至於現年約50歲的申作軍，1993年於山東大學畢業，於清華大學讀畢碩士，2000年於美國西北大學取得博士學位，曾於美國佛羅里達大學任教，其後轉到加州大學柏克萊分校，至2013年回流清華大學任特聘教授，現為清華大學工業工程系系主任，以及清華─伯克利深圳學院中心主任，該學院為深圳市政府支持下，清華與加州大學柏克萊分校聯合建立。

申作軍主要研究供應鏈系統化與運作管理、交通運輸改良等，發表約百份文獻。有說他於2012年曾參與俗稱「千人計劃」的海外高層次人才引進計劃，該計劃有參與者曾被美國聯邦調查局調查，並以間諜罪拘捕。

據2021QS世界大學排名，清華大學在第15位，港大在第22位，加州大學柏克萊分校則在第30位。