清華兩學者候選港大副校 一曾列黨委 港大消息稱非黨委 學生校友憂帶「政治任務」

一管研究一管學術發展 校委會下周二表決

有校委會本科生代表認為校方必須交代清楚，如何確保學術自由；也有委員表明校方未清楚交代任命理據及原委前將投反對票。有校友關注組成員擔心兩人會有「政治任務」，對港大學術自由前景極不樂觀。2014年獲薦任副校長（學術人事及資源）、其後被校委會否決任命的陳文敏昨向本報表示，不便評論有關任命，稱現評二人會否影響港大學術自由是言之尚早，會先觀其行（見另稿）。

清華網頁近日刪除申作軍黨委資料

港大消息人士：清華職位榮譽性質

港大發言人回覆，大學人事任命要通過所有程序才會公布，現時不宜評論，又稱相關報道有內容與事實不符。有港大消息人士澄清，申作軍主要教席其實在加州柏克萊分校，在清華擔任系主任只是「榮譽性質，亦非黨委」。

本報使用網上追查工具，找回清華大學工業工程系網頁的「黨政機構」頁面中，至本月13日網頁紀錄，當時申顯示仍為「系黨委班子」的黨委委員，但昨已被刪。有傳媒報道，網頁於前日仍顯示他為黨委。

宮鵬獲推薦擔任副校長（學術發展），職位不在目前架構，但據悉與副校長（學術人事及資源）職能無異，只是職位改名，其任命獲通過後將接替年底退休的區潔芳。至於申作軍獲薦任的副校長（研究），目前由工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲署理。

兩人背景與張翔相似

翻查資料，兩名獲推薦內地學者，背景與張翔相似。宮鵬與張曾同期於南京大學修讀本科，宮早一年畢業，1994年到加州大學柏克萊分校任教；張則於2004年後到柏克萊加大任教。申作軍亦於2004年離開佛羅里達大學轉到加州大學柏克萊分校，曾與張同在柏克萊工作。

教職員代表：長時間甄選 非校長一人決定

校委會教職員代表、港大亞洲環球研究所所長陳志武，確認二人獲推薦任副校長，稱他們都是國際知名學者，有豐富教學經驗。陳亦說遴選委員會經長時間甄選，二人獲推薦「並非校長一人的決定」。

校委會本科生代表李梓成表示，前晚收到校委會議程，認為二人學術背景無問題，但對申的「黨委」背景「相當大保留」。他說自戴耀廷被解僱後，校方及校長沒交代如何確保學術自由，今次更首次有黨委背景的教授加入港大，恐加深疑慮，認為校方必須交代清楚。

另一不願具名委員稱，校內人對該二人「好多concern（關注）」。該委員說，校方未清楚交代任命理據及原委前，將投反對票。

港大校董兼港大校友關注組副召集人麥東榮說，二人都是張翔於柏克萊加大舊同事，予人用人唯親感覺，憂慮戴耀廷被解僱及《港區國安法》實施背景下，他們加入港大會作「政治任務」，對港大學術自由前景極不樂觀。

港大學生會會長葉芷琳表示，中央管理小組由校長、副校長等組成，負責校政決策，現時港大高層不會有太大政治聯繫，倘容許有明確政治聯繫的人進入中央管理小組，明顯是中央或港府控制大學其中一步。她稱學生會於下周二校委會會議前將發公開信，冀引起社會關注，也提醒校委會成員，「他們是濫用這個位置去做政治任務 ，希望（他們）可以記得港大是一個什麼的地方」。

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