BNO移民細節出爐 1．31可申不設限額

英政府：北京違《中英聯合聲明》

總領事：國安法削港人權利自由

英國駐港總領事賀恩德昨說：「香港實施的《國家安全法》，明顯削弱香港人的權利和自由。這個獲取英國國籍的新移民方案，是我們對香港人許下承諾的一部分。英國隨時歡迎BN（O）公民及其家屬前來英國。」英國政府亦表示，改變賦予BN（O）公民的權利，是因為中國政府違反《中英聯合聲明》，限制香港人的權利及自由和削弱香港的高度自治。

5年簽證每人2400元

涵蓋九七後出生家屬

申請者可一次過申請5年有限期居留許可，或分開兩次申請，每次為期30個月，並享有工作或求學權利。申請者5年後只要滿足英語水平等要求，便可申請定居身分，並在獲得定居身分12個月後，正式申請英國國籍。所有BN（O）護照持有人及其家庭受養人（包括夫婦、伴侶、未成年子女、1997年7月1日後出生的成人子女、其他近親），只要通常居住在香港，財政上備有最少6個月在英國生活的費用，即使未持有有效的BN（O）護照，亦合資格申請，並須支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但申請人不能享受英國社會福利。

英國政府強調，申請人必須沒有嚴重的刑事犯罪紀錄，未曾從事英國政府認為不利於公眾利益的事務或活動，但「不會試圖拒絕那些因非暴力抗議或行使言論自由等活動而被定罪者的申請」。

須未曾從事不利公眾利益活動

「不拒絕因非暴力抗議被定罪者」

民主黨國際事務委員會委員袁海文表示，計劃申請門檻及費用比相像低，亦留意到回歸後出生的受養人亦可申請，但他說部分回歸後出生的年輕人，因家庭原因父母未必肯為他們申請移民，該黨下周二將會見賀恩德，屆時將反映有關問題。