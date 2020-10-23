新合約試用期12月 工盟：意味可再裁員

不簽約視作被炒 兼失一個月補償

國泰回覆表示，非機組人員員工不用簽新合約，公司明年上半年會向非機組人員推出第三輪自願性特別休假計劃。職工盟主席吳敏兒表示，機組人員的新合約列明有12個月試用期，即國泰有意再觀察生意能否回復，再決定是否再裁員，變相要求不滿的員工噤聲。她表示，不簽新約的員工會被裁走，但會失去首批被裁員工獲得的額外一個月補償，她估計會有部分機組人員拒簽新合約。

國泰空中服務員工會主席王思敏昨在港台節目《千禧年代》表示，留任員工獲發的新合約條款不平等，薪酬減幅由14%至36%不等，不少人對是否簽新約感徬徨。她強調，會員的意見是願意與公司共渡時艱，但新合約變相是長期減人工，收入永久受影響，因此已向管方反映，希望減薪只是短期性質，但管方暫未有回應，她說會繼續與公司溝通。

港龍停運料波及關連行業2000人

另外，香港民用航空事業職工總會主席李永富亦於《千禧年代》表示，港龍停運將影響提供膳食、維修、清潔服務等公司產業鏈，預料有近2000人受影響，他擔心政府「保就業」計劃第二期下月完結後，相關公司會裁走有關員工。