12年員工被炒 斥國泰不近人情：電郵催速遞還制服 醫療福利即停

陳小姐（化名）12年前甫畢業即加入國泰任空中服務員，至今升為機艙乘務長。她前日早上發現手機內的國泰程式消失，未幾收到電郵，告知她其合約已被中止，然後國泰繼續以電郵發送大量文件要她簽署，涉及歸還制服及員工證等物品及其他後續程序，但過程中無人致電解說和提供協助，她亦不能返回公司，要透過速遞將公司物資寄返。

逾千乘務長當災 開群組互助

由於缺乏公司協助，受影響同事唯有建立多個群組，交換消息互助。陳估計群組內七至八成同事均為年資10年以上的機艙乘務長，更有同事透露被裁乘務長多達1300人，另有逾250人為高級事務長或年資20年以上的機艙服務經理。她亦認識有夫婦同時被裁走，不少同事心情低落抑鬱，有同事更在子女面前哭起來。

留職者輔導被炒者 轟安排荒謬

她批評公司待員工十分苛刻和不近人情，有同事向提供醫療服務的機構查詢，發現醫療福利已被即時中止，之前已預約的診症亦要自付全費。此外，國泰雖聲稱會提供心理及就業輔導，卻是由留下的同事提供輔導，十分荒謬，「很多同事都話唔會浪費時間接受服務……」

懷孕空服：昔共渡時艱今被離棄

陳小姐疫情前的職級月薪約2萬至2.5萬元，每月津貼少於5000元。要供養父母的她說，突然失業令她十分徬徨無助，雖有保險等其他行業已發信息向他們招手，但她需時消化信息，暫未有打算，亦說近日大批親友的關心問候，對她亦構成壓力。

任職10多年、懷孕4個月的港龍機艙服務員Joey昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，過往公司不景氣，要求員工與公司共渡時艱，員工都願接受，曾有一年時薪僅加薪1%，即約0.8元，但員工相信情况會好轉，願與公司「捱下去」；她形容現時大家都有困難，但「公司選擇離棄我們」，她一度哽咽說：「很無良心的公司才做得出。」她說已停工大半年，每月領取萬多元底薪，被裁加重經濟壓力，期望資方可待她生產後，完成產假才正式解僱她，讓她可繼續領薪及用醫療卡等福利。