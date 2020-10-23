港龍22航線「真空」 航權分配未有期 大灣區航空：盡力申請 籲政府勿私相授受

大灣區航空正向本港民航處申請航空營運人許可證，黃楚標昨稱，航線將集中東南亞及內地二線，但要先取得許可證，才有權申請航線。他認為政府會用合適方法分配，但最重要做到「公開透明，不要私相授受」。

黃楚標：冀政府加快審批許可證

黃又表示，大灣區航空規模仍小，公司將成立的商務部會負責航線申請的規劃工作，至於對哪些航線有興趣，他重申公司處非常初期階段，「未咁快諗到呢樣」，但會極力爭取好的航線、時間等。他期望政府加快其許可證審批，並預計明年啟航時會有5架飛機投入服務，至2025年增至30架。

根據大灣區航空現時刊登的招聘廣告，現正招聘7個職位，全是經理級。對於被裁的國泰員工，黃楚標說未必能聘用所有人，但希望若聘用到機組人員職位，在本港停飛期間，可安排員工先在東海航空工作，待香港復飛後返港，但強調公司內部未商討相關細節，「會盡能力支持失業的人」。

國泰航空回覆稱，集團擬尋求監管機構批准，由國泰及旗下香港快運營運國泰港龍大部分航線。運房局重申，會按既定指引處理申請，考慮包括鼓勵良性競爭、是否對香港作為國際航空樞紐地位有利、香港航空業整體發展等因素，而每宗申請處理時間不能一概而論。

學者：航權審批或需半年以上

國泰樞紐角色有優勢

中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，從政府鼓勵良性競爭角度，對新成立的大灣區航空爭取航權較有利，但考慮到政府對申請者的信心，包括營運狀况、人手及機隊等，以及維持香港作為國際航空樞紐的定位，國泰則較有優勢。他認為國泰現正擔當樞紐的角色，而大灣區航空背後雖有東海航空支援，但後者長途航線不多，未必有利。

袁又說，過往不時有航空公司放棄航線，政府需重新分配，但過程沒既定時間，從過往經驗，單是審批可能要半年或以上。

立法會議員譚文豪表示，外界無從得知政府收回航權後何時供申請及相關審批過程，稱政府可待大灣區航空取得許可證才展開航權申請，甚至為良性競爭，會傾向批給新成立的大灣區航空，惟有關航線一直由港龍營運，國泰接手較順理成章。

他說航空公司擁有的起飛降落時刻，可作內部調動，但若未符合規例，如太長時間沒有用，可能會被取消。他擔心港龍在內地的時刻會因中國民航局插手而不保，對大灣區航空有利。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676