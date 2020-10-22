「大灣區航空」招聘 黃楚標：乜職位都要

【明報專訊】在國泰航空大裁員之際，深圳東海航空董事長黃楚標成立的大灣區航空，目標市場是大灣區與東南亞之間4小時飛行圈內逾10億人口，正向香港民航處申請航空營運人許可證（AOC），並已展開招聘人手工作。黃楚標接受本報查詢時表示，招聘「乜職位都要」，包括機組人員、地勤、維修、財務等不同範疇，至於會否吸納國泰被裁員工，他說「主要睇是否適合的人才」，又稱公司初期不需要太多人，預計需數百人。
料需數百人 吸國泰員工看適合否
根據大灣區航空日前刊登的招聘廣告，招聘的7個職位全是經理級，包括商務總經理等。黃楚標說，正規劃未來5年、10年的人手及班機數目，他笑稱大灣區航空只是小型公司，員工人數暫不會過千，預計開航前需要數百人手，再按公司發展增聘。他預計啟航時會有5架飛機，至2025年增至30架。他又說，申請牌照的程序已進行一半，期望最快明年第一至第二季可啟航。
黃楚標說，現時市場缺乏往返東南亞及內地二線城市的直航班機，認為大灣區航空可填補市場空缺。他說「國泰咁大間公司都看不到（何時恢復正常航運）」，但認為大灣區與東南亞之間的4小時飛行圈有逾十億人口，長遠對前景有信心。他稱大灣區航空將在本港營運，個別工作如每年的飛機大維修、機長培訓等，有可能與東海航空合作。