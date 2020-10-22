指消息利好國泰 證券界料緩「燒錢」可撐兩年

國泰一直透露在第四季向董事會交代未來合適營運模式，此前管理層亦露口風，燃油、飛機、維修及員工四大成本項目中，前3項都已削減，員工成本因此相對突出。隨着集團放棄申請第二輪保就業計劃，昨正式出招大削員工5900名，並結束國泰港龍營運。鄧健榮在昨午的網上記者會解釋，集團每月現金消耗15億至20億元，情况不能持續，雖然不得已，但仍須果斷重組。

月耗15億 員工佔開支逾兩成

翻查國泰2019年度及今年6月底止中期的財務數據顯示，國泰整體的員工成本分別為201.25億元及86.23億元（見表2），分別佔整體營運開支18.88%及24.23%，平均每月員工支出分別為16.77億元及14.37億元。同時，集團今年上半年虧損98.65億元，幾乎全數反映員工相關開支。

隨着國泰在此前削減部分機隊及今次大手削減員工規模，證券界認為消息對國泰正面，當中瑞銀更估計，經過大裁員，國泰足以支撐營運逾兩年，但仍預期要削減機隊規模。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅預期，完成裁員令國泰的現金流由支撐營運8至9個月，延長至1年或以上，但難以預測國泰會否再尋求政府注資。傑富瑞則關注，若由香港快運接手國泰港龍的航線後，會否經營商務客位仍待決定。摩根士丹利認為國泰能否扭轉劣勢，最終還需取決於客運何時恢復。