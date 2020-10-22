先敵後友 國泰吞併攬「金蛋」航線

包玉剛等創辦 虧損5年

曹光彪曾嘆被聯合聲明誤導

「船王」包玉剛及商人曹光彪等早年發起成立港龍，連同包玉剛控制的電車及天星小輪，一躍全線經營海陸空運輸。適逢中英確定讓1997年前在港註冊的航空公司跨越九七經營，引發商界醞釀新的航空公司，但是此舉既挑戰國泰的龍頭地位而招致還擊，港龍更長期未能申請具賺錢能力的航線，結果只能提供包機及開辦往來二線航點，足足虧損5年，累計蝕近23億元。曹光彪曾對傳媒嘆謂香港不應該有港龍，稱被中英聯合聲明含糊的內容誤導，亦對內地監管機構的支持評估有落差。最終國泰、中信泰富及中航等先後注資，才令港龍扭虧「回陽」。創辦人包玉剛及曹光彪等先後淡出，未能再逐航空夢。

國泰中資入股見起色

國泰及一眾中資介入港龍掀開序幕後，港龍變成新籌碼。國泰2006年以現金及新股共82.2億元代價，進一步全數換購中航等手上的港龍股權，同時達成國泰與國航互換。隨着港龍變成國泰全資附屬公司，原有賺錢的內地航線「完壁歸趙」返回國泰手上，港龍亦於2016年更改品牌為國泰港龍。自去年起接連發生社運及疫情，國泰港龍營運備受壓力。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅稱國泰選擇結束港龍，與在疫情前內地需求減少、但運載力仍多有關。

據國泰2020年度中期報告，國泰港龍48架航機中，向外租賃佔20架，當中16架將由今年起至2023年租賃期陸續完結，機隊在隨後幾年遞減。加上國泰港龍的預訂系統早與國泰結合，同時國泰、國泰港龍、國航，甚至和外間航空公司長期以代碼共享營運，在疫情期間更加為甚，港龍品牌愈來愈模糊，淡出營運只是遲早問題。

明報記者