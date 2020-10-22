本地品牌歷35年風雨 捱不過世紀疫症 港龍航權須交還 國泰接手要再申

運房局表示，航權（traffic rights）是政府與政府之間簽訂的雙邊民用航空運輸協定下，賦予各自地區或國家的本地註冊航空公司可經營連接該兩地的航點、航線及有關班次等的權利，在港註冊航空公司所使用的航權屬特區政府所有，是香港作為國際航空樞紐的重要公共資源。

運房局：分配考慮良性競爭保樞紐

運房局表示，國泰港龍全面停飛後必須將航權交還特區政府，不能自行轉讓予其他公司，政府收回有關航權後，本地航空公司可向局方申請使用，並由局方根據既定機制分配。運房局綜合所收集到的意見後，會根據既定指引處理申請，考慮包括鼓勵良性競爭、是否對香港作為國際航空樞紐地位有利、香港航空業的整體發展等因素，再決定如何分配，總括而言，航權分配的首要原則是公共資源能夠被充分利用，以鞏固或增強香港航空業的競爭力。

國泰航空回覆稱，集團擬尋求監管機構批准，由國泰及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍的大部分航線。運房局稱，知悉國泰有意申請國泰港龍航空須交還的航權，在收到國泰提交進一步資料後，會根據既定機制處理，每個申請涉及的情况及複雜程度不同，處理時間不能一概而論，另由於有關航權及其分配的具體情况涉及政府與政府之間機密的談判內容及商業敏感資料，故不會向第三方披露詳情。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國說，國泰航空並沒有覆蓋國泰港龍的所有航點，若想要國泰港龍的航點，必須向政府申請，一般需時數月，而現時航空業低迷，難以估計申請會否很踴躍。他又說，若多於一間航空公司申請，政府有權向航空公司索取更多資料作評估，待政府選出一間公司獲分配航權後，其他落選公司有權上訴。

大灣區航空：倘合適會申請

被問及有否興趣申請港龍航權，正就「大灣區航空」申請航空營運人許可證的東海航空董事長黃楚標表示，若有合適航權，一定有興趣申請。

明報記者