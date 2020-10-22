港龍即日撤12航班 乘客可退款或轉為國泰信用額

消委促馬上聯絡乘客安排

根據機管局網頁，國泰港龍昨有6班離港航班（前往北京、廣州、成都、上海、福州及廈門），以及6班抵港航班（從廣州、北京、成都、廈門、福州及上海）共12航班取消，全為內地線。

往返北京、上海、台北或登巴薩（峇里島）的乘客，可以轉乘國泰營運的航班，所有通過cathaypacific.com或環球客戶聯絡中心預訂機票的乘客，將於未來7天內收到新航班安排的信息；若航班安排不適合，可選擇退款或轉為國泰信用額。而往返其他港龍航空航點的乘客，也可選擇退款或轉為信用額。至於持有其他航空公司發出的機票而其中包括國泰港龍航空營運航段的乘客，則需聯絡發出機票的航空公司或旅行社安排其他航班機位。

消委會稱，理解在疫情下航運等行業大受打擊，國泰因其商業考慮而需要重組，認為國泰有必要馬上聯絡將在未來數天出發的乘客，或已購買港龍機票的乘客，作出適當安排，以免構成不便。消委會補充，今年截至目前為止，接獲涉及國泰港龍航空的投訴個案為單位數字。