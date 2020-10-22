消息稱注資已推遲裁員 學者：只力保不結業

陳帆：保航空樞紐 非為單一公司前景

被問政府注資後為何還容許國泰裁數千人，運房局長陳帆昨回應稱，6月時已表明注資是一項投資，最重要是保護香港作為國際航空樞紐地位，「投資目的是為了維護香港長遠的競爭力，而非單一間航空公司的前景」，並確保香港的航權、保持香港的經濟引擎。財政司長陳茂波亦表示，注資是為協助國泰度過極端嚴峻的市場環境，維持香港國際航空樞紐地位，防範其對其他經濟環節的影響。

政府消息：要求裁員幅度低於外地

李兆波：無可避免 否則需再注資

政府消息人士稱政府的介入已把裁員行動推遲數月，政府也要求國泰裁員幅度一定要比外地航空公司低，指外地獲政府補貼的航空公司，裁員幅度25％至30％，國泰拉低至17％；政府的考慮不止是國泰，而是整個航空產業，但如國泰不減成本並重整，以目前每月「燒」銀紙20億元，200多億元的注資可能10個月便花光，不但逾3萬員工失業，香港也失去經濟支柱。

中大商學院高級講師李兆波稱，政府注資只是力保國泰不會結業，指國泰幾乎沒收入，裁員無可避免，否則恐怕政府很快要再注資，屆時公眾將質疑政府為何短期內兩度注資。浸大財務及決策學系副教授麥萃才說，「政府救間公司，但不代表要救全公司的人」，指外地獲政府援助的旗艦航空公司亦有裁員。

環球管理諮詢董事總經理李漢祥形容國泰裁員對市場是「幾負面的信息」，他認為國泰已做好計算，對未來航空業復蘇感悲觀，故決定裁員，而連帶行業將受影響，最直接受影響的是會展業、酒店業及高級消費品銷售業。