留任須簽同一新約 底薪「封頂」 港龍工會：沒時間與「家人」道別難接受

國泰工會不滿安排將反映

不同職級減薪幅度14%至36%

上述工會引述管理層表示，留任員工要減薪，新合約明年1月起生效，部分條款11月5日起實施。工會主席王思敏稱，之前合約種類較多，現時將變成一種合約；留任員工明年1至3月獲發過渡津貼，每月3000至7000元不等。工會不滿新安排，稱將繼續向公司反映。對於有2000名國泰機艙服務員離職，王思敏稱工會相當失望。

據新合約，機艙服務員至機艙服務經理的基本月薪上限，由12,600至33,250元不等；時薪制員工基本時薪上限按職級由180至475元不等。各職級的底薪升幅將設定在升職前底薪的1.1至1.15倍。航空同業陣線公關池耀崙轉述收到合約的會員稱，國泰要求他們下月4日前交回已簽合約，若在下周三前交回才可獲過渡津貼；又稱後勤員工仍未收到新合約，預料包括新一輪無薪假計劃，形容為變相減薪。

香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe說，對將來的計劃有想法，期望能與國泰管理層會面，他稱暫未知受影響機師人數。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻對國泰港龍停運表示遺憾，亦不滿國泰決定前沒邀員工參與，「港龍是我們的家及終身職業，同事是家人，我們無時間及機會與家人道別，這方式難以接受」。