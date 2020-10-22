國泰裁5900人 港龍停運 削職8500月省5億 學者料本地「裁員第一炮」

裁員佔集團職位17% 港龍全數被裁

按國泰航空2020年中期報告顯示，今年6月30日國泰連同其附屬公司在全球僱用逾3.3萬名員工，其中在港僱用約2.76萬人。國泰航空集團宣布削減約8500個職位，相當於集團職位總數約24%，透過凍結招聘、自然人手流失，將實際削減的員工減少至約5900人，佔集團職位總數17%，其中包括約5300名駐港員工和約600名非駐港員工。

被裁的5300名駐港員工，包括國泰港龍全數2000多名機艙服務員和約500個機師，國泰航空約2000名機艙服務員、約100名機師和約700名後勤人員。有關的遣散費將不會對冲退休金供款，而補償金為一個月人工，並將之前參加無薪假計劃扣了的款項退還；另會延長醫療福利及員工機票優惠期限，提供6個月心理輔導和工作過渡支援服務。

遣散費不對冲休假計劃續推

重組計劃將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，部分人被大幅減薪。國泰稱目標是達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力；另將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願特別休假計劃；所有員工明年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度酌情年終獎金。

賀以禮稱心痛無可奈何

國泰工會：對決定失望

國泰航空主席賀以禮表示，疫情席捲全球，持續沉重打擊航空業，故須作根本性重組，否則集團將無法繼續營運，形容裁員是一個「心痛、傷感、無可奈何」的決定，又指國泰每月現金淨流出15億至20億元，今次變動將使每月現金消耗減約5億元。國泰行政總裁鄧健榮稱政府的觀察員有提點要注視社會責任。

國泰空中服務員工會對公司決定表示失望，港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻對公司決定表示遺憾。

譚文豪質疑不允停薪留職 憂致骨牌效應

曾任國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪對國泰做法感失望，批評國泰在政府大幅注資及曾申請保就業計劃下仍大規模裁員，質疑國泰為何不承諾先讓員工停薪留職，待航空業復蘇後讓他們復工。他擔心此舉將致骨牌效應，會有更多大企業跟隨。

失業率料推高0.1百分點

中大商學院高級講師李兆波分析，國泰裁員5300人料推高失業率0.1個百分點，形容這是本地市場「裁員第一炮」，估計航空業相關的支援職系，如飛機餐、接駁巴士等公司，在12月年結前或有裁員壓力，連帶主題公園、會展行業、旅行社在「保就業」計劃完結後亦可能會裁員。李稱若明年上半年航空業的復蘇不如預期，國泰下半年或需要有第二波裁員。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅稱，撇除凍結的職位數目，今次實際裁員比例低於20%，相比起外國航空公司裁員介乎20%至30%較少。尤稱國泰早前預期明年載客量只是平時三成甚至更少，最樂觀估計明年客運運力將是2019年的不足50%，2022及2023年需求才進一步逐步恢復，她相信國泰有進一步裁員空間。

對於會否有第二輪裁員，國泰回覆對重組計劃充滿信心，對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色絕對充滿信心。

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