憂財政負擔 政府擬煞停「兩元乘車」擴至60歲

料每年增數十億開支

勞工及福利局回覆稱，政府正評估顧問報告建議及「優惠計劃」對政府長遠財政承擔的影響，當局會繼續檢討計劃。局方未有回應會否調整計劃的推行日期。

政府自2012年推出優惠計劃，65歲或以上長者及合資格殘疾人士可以兩元乘搭公共交通。勞福局今年7月回覆立法會稱，計劃下合資格長者人數，已由2012年98萬上升至2019年132萬，政府於2019/20年度就計劃的開支約13億元。據了解，政府向行會提交降低乘車優惠年齡計劃開支估算，若即時將計劃門檻調低至60歲，估計會多50萬至60萬人合資格，將為庫房每年增加數十億元開支；至2025/26年度，政府為計劃投放的開支料高達100億元，較早前估算的70億元多。

據悉，除計劃將為政府帶來沉重財政負擔外，目前市面上流通的長者八達通發行數目更逾400萬張，較現時132萬65歲或以上的長者人口多出逾兩倍。行會有意見認為，項目造成很大財政負擔，且經濟效益不大，項目發還部分再作檢討。

梁美芬：傷盡人心 或惹覆核

經民聯立法會議員梁美芬對推遲放寬乘車優惠表示震驚，形容是「傷盡香港人的心」。她說，特首及官員已清楚承諾公眾會推行計劃，市民已有合理期望，若政府收回計劃，除違反政治承諾，也有法律後果，因有「合理期望」概念，或觸發司法覆核。