全港安老院檢測 院友須自行採深喉液

社署籲員工積極參與

社署昨表示，第四輪檢測為期約3周，涵蓋全港安老院等院舍的員工，包括全職、兼職、外地勞工、替假員工及陪診員等，呼籲上述員工積極參與。

新入院 需外出

新增納部分院友檢測

該輪檢測亦新增上述院舍的部分院友為檢測對象，包括新入住院友；因醫療、復康訓練、工作等原因需外出的院友；院舍附屬日間護理、復康服務單位的服務使用者；以及其他願意接受檢測的住客。

社署稱，該輪檢測由香港華大基因科技服務有限公司負責，政府於採購採樣及檢測服務時，以具競爭性的採購程序進行，在符合檢測服務需要的前提下，採購屬於市場價格的檢測服務。社署補充，於9月28日起，為上述院舍以外而有較高風險的津助、資助福利服務單位員工提供自願免費檢測，共1100個單位獲邀，呼籲未參與的單位及員工積極參加。

（疫情第三波）