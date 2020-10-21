全港安老院檢測 院友須自行採深喉液

【明報專訊】社會福利署昨日宣布，今日起為全港安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工開展第四輪新型冠狀病毒免費檢測，由華大基因負責。該輪檢測以試驗形式進行，新增部分院友為檢測對象，例如新入住的院友、需要外出的院友等。檢測以自行採集深喉唾液樣本方式進行，就吞嚥困難等長者如何自行採樣，社署回應，考慮到院舍環境及院友身體狀况，只能以該方式為部分院友檢測。
社署籲員工積極參與
社署昨表示，第四輪檢測為期約3周，涵蓋全港安老院等院舍的員工，包括全職、兼職、外地勞工、替假員工及陪診員等，呼籲上述員工積極參與。
新入院 需外出
新增納部分院友檢測
該輪檢測亦新增上述院舍的部分院友為檢測對象，包括新入住院友；因醫療、復康訓練、工作等原因需外出的院友；院舍附屬日間護理、復康服務單位的服務使用者；以及其他願意接受檢測的住客。
社署稱，該輪檢測由香港華大基因科技服務有限公司負責，政府於採購採樣及檢測服務時，以具競爭性的採購程序進行，在符合檢測服務需要的前提下，採購屬於市場價格的檢測服務。社署補充，於9月28日起，為上述院舍以外而有較高風險的津助、資助福利服務單位員工提供自願免費檢測，共1100個單位獲邀，呼籲未參與的單位及員工積極參加。