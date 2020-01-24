原供無病徵者用 病發女赴臨檢站驗毒 先求診私醫 衛署指沒安排測試 醫生反駁有轉介急症

醫生衛署說法現羅生門

事件現「羅生門」，本報向衛生署查詢張竹君所說的內容來源為何、公布前有否確認屬實。衛生署未有針對個案回覆，僅稱衛生防護中心獲悉確診個案後會即時展開流行病學調查，包括透過詢問病人以收集資料；中心正繼續跟進有關確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

梁顯利檢測中心驗出 許樹昌指播毒風險低

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為病人在臨時檢測中心播毒風險不大，因有防感染措施，但指有病徵者不應到臨時檢測中心驗病毒，倡醫管局在周末開放部分普通科門診，讓有病徵者取檢測瓶。

昨日新增5宗確診，包括4宗輸入個案、1宗本地源頭不明；另有少於10宗初步確診。該名32歲女子與家人同住西灣河嘉亨灣1座，在港島東中心任文職。張竹君稱，病人上周五（16日）發冷發熱，兩日後到愛蝶灣商場向鍾姓醫生求診，當時醫生「覺得不太似新冠肺炎，但（對病人說）如果擔心，建議做測試」。患者由丈夫駕車送到梁顯利臨時檢測中心。

病毒量高 患者公司同層百人須檢測

張竹君說，患者在傳染期曾與家人在家中聚餐，5、6人須檢疫，而公司與她座位較近的兩三名同事要檢疫，同層約100人須做測試，防護中心會派樽，公司要停業大清洗。患者病毒指數（CT value）為23，即病毒量高。

太古地產表示，前晚（19日）接獲港島東中心67樓租戶通知，一名員工接受新冠病毒檢測呈陽性，該員工於辦公室最後工作日期為本月16日，租戶已安排全面清潔及消毒。資料顯示，位於67樓的公司為美容中心NEO DERM。

本報昨向鍾緯略醫生查詢，他稱該患者周日中午到診所求醫，她當時出現上呼吸道病徵及發燒，他見狀即穿上全套個人保護裝備，認為目前「風頭火勢」病人應接受檢測，惟當日星期日，大部分化驗室不營業，變相樣本要翌日才化驗，認為會延遲確診，故寫信轉介病人到東區醫院急症室或普通科門診求醫。

鍾又說，衛生署醫生周一曾致電，查詢他有否為病人安排測試，他當時表示沒有，但有提及轉介信事宜，「當時大家都好忙，不知道他是否聽到」。其後他致電聯絡衛生署希望補充資料，但稱至今未能成功聯絡相關醫生，認為當局需要改善「單向溝通」的情况。

明報記者

（疫情第三波）