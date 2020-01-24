旅發局推「賞你遊香港」 消費滿800元可換免費本地遊

預計資助500萬元 名額1萬

「賞你遊香港」活動中，市民光顧本地零售及餐飲實體店舖後，最多兩張機印收據合共消費滿800元，即可登入有關活動的網頁登記參加本地遊，待確認後，市民須到有關旅行社提交消費收據及繳付100元按金，至旅行團出發當日可取回按金。活動名額1萬個，先到先得，而參與計劃的旅行社均需向旅遊業議會登記行程，並簽署《本地遊防疫承諾》。

「賞你遊香港」提供近50個由不同本地旅行社特別設計的深度遊行程，下周二（27日）起上載到活動網頁，料11月1日可出團，而全部本地團均為半天或以上，費用已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。

另外，政府年初推出「綠色生活本地遊計劃」，旅行社可就每名旅客獲200元資助，商務及經濟發展局長邱騰華昨稱，計劃限期將由12月底延至明年3月。

須購新冠病毒保險

旅社憂成本扯高團費

多間旅行社昨日推出多款本地遊產品，縱橫遊推出團費98元起的「屏山文物徑‧米芝蓮一星添好運點心1天遊」，而一向主力接待外國客的天運旅遊推出團費218元的「香港人的綠色生態南丫遊半天團」。天運旅遊負責人陳詠楓稱旅行社將參與「賞你遊香港」，正聯絡保險公司商討可涵蓋新冠病毒的保險，尚有團餐、交通費、領隊檢測費用待定，料本周末仍未可出團。陳說，辦本地遊要處理上述成本費用，憂扯高團費，港人寧可自行在港遊玩，對恢復本地遊未感樂觀。

■「賞你遊香港」活動詳情可瀏覽：https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/

（疫情第三波）