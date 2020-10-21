限聚4人維持 本地團准30人 邱騰華：平衡經濟防疫 許樹昌：不相稱

須遵防疫措施 全程戴罩車船限半滿

政府本周五（23日）起放寬本地遊旅行團的限聚要求，職員和團友總人數最多30，旅行社要簽署《本地遊防疫承諾書》，承諾遵守防疫措施，包括團友全程戴口罩，乘搭交通工具入座率不多於50%，到食肆用膳要守4人一枱限制，為團友購買包含感染新冠病毒保障的本地旅遊保險等，高危的長期病患者等亦應避免參加（見表）。帶團導遊和領隊只需在首次帶團前驗病毒一次，不需重複驗，邱騰華解釋，「看不到旅遊業有任何特別情况，令其風險比其他行業高」。

此外，本地遊旅行團行程必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，或旅發局推出的「賞你遊香港」項目50個行程之一（見另稿）。旅行社可獲上述兩個計劃的資助，但若違反防疫規定，會被取消資助。

邱：旅社記錄團友資料易追蹤

邱騰華說，希望在防疫和恢復經濟活動之間取平衡，且市民在疫情下未能外遊，盼放寬本地遊令市民得到紓緩空間。他說，現時很多市民在周末都會四處遊覽，相比之下，舉辦本地遊的旅行社要記錄團友資料，即使有確診者都較易追蹤，旅議會亦可透過本地團更清楚哪些地方較多人到訪，從而作協調和管理。

食物及衛生局長陳肇始稱，任何豁免或放寬措施都不會零風險，政府會採取針對措施，避免一刀切實施社交距離措施，維持一定程度的社交和經濟活動。

旅社料營業額微升最多2%

多間旅行社隨即推出多個本地團，團費約100至400元不等，其中縱橫遊推出12個本地遊產品，其常務董事袁振寧稱，10月31日出發、團費298元起的「迪欣湖．迪士尼樂園．米芝蓮添好運十款點心」團已有10人報名，已成團，但他說一團至少有20人才有薄利。他又說，旅行社員工現每月放14日無薪假，預計推本地遊僅能令營業額微升1%至2%，需觀望至下月底才可決定能否減少無薪假日數。

莊太量：只能輕微帶動旅業就業

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，去旅行最大的開支通常是購物、酒店及機票，放寬本地遊未能帶動酒店及航空業，且他估計本地遊較少購物行程，預計對整體經濟幫助不大，相信能輕微帶動導遊、旅遊巴司機及旅遊景點食肆的就業，「對失業率的幫助可能連（減低）0.1%也沒有」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，由4人限聚一下子放寬到30人本地遊，放寬幅度偏大，「4人限聚是因為覺得超過4人就有風險，現時放寬到30人，與限聚令不相稱，不排除會有隱形傳播鏈」。他認為一旦有團友染疫，在旅遊巴上坐在確診者旁邊及前後兩排的團友都需檢疫，其他團友則要視乎與確診者有否接觸，有可能全團人都要檢疫。他建議團友在交通工具上最好固定座位，一旦有人確診，衛生署較易追蹤，而有器官衰竭、糖尿病導致併發症等病人屬高風險者，最好不要參加本地團。

明報記者

（疫情第三波）

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