林鄭：未聞中央稱桂山島填海 稱習總重保育 尹兆堅：香港保育就不重要？

林鄭：與其內地水域填海 不如大嶼山

建制派傳出中央有意在珠海桂山島填海，並撥地予香港協助解決房屋問題。特首林鄭月娥日前接受多份報章專訪，談到土地問題時表示，「無聽中央講過」在桂山島填海造地助港的建議。她認為中央重視環保，有關做法很困難，「填海幾乎不用想，因為習近平主席表明保育很重要」。她又稱，不能為解決香港建屋問題而破壞中央政策，反問與其在內地水域填海，倒不如在香港大嶼山與交椅洲一帶填海。

被問到本港造地進度，林太稱感到辛苦，稱上屆政府「揼石仔」造地只是「短暫止痛藥」，過程不易，「既然每次都打餐死，倒不如打餐大，一次過開拓一兩千公頃土地」。

此外，涉款約5.5億元的「明日大嶼」、即中部水域人工島前期工程研究，已納入周五立法會財委會議程，在12項議程排第11。財委會主席陳健波表示，按估計要待11月或12月才討論「明日大嶼」。他說政府有權隨時調動議程，冀泛民議員勿在之前議程「拉布」，又稱會給予足夠時間討論「明日大嶼」。

尹：如決心「打餐大」應收回閒置農地

民主黨尹兆堅批評，林太說法存邏輯謬誤，「如果中央表明保育很重要，香港的保育就不重要，可以任意填海？」他認為，如果林太決心「打餐大」，更應引用《土地收回條例》，收回地產商的閒置農地及棕地，興建公營房屋。

發展局回覆，有關中部水域人工島研究會制訂發展方案，並作各方面評估，包括評估工程造價、土地價值和發展方案對經濟的直接貢獻；研究亦會探討利用不同模式及融資方案去落實大型基建，當局會繼續爭取財委會批准撥款。

另外，運房局昨宣布，政府決定不在本立法年度再推動有關對一手貨尾單位徵收額外差餉，以及引進專營的士工作，稍後撤回兩條相關條例草案。當局稱不排除未來有需要時，考慮再推「一手樓空置稅」建議。

明報記者