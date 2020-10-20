稱感「侮辱」不去立會短問短答 泛民：林鄭自取其辱

特首辦：仍會出席每年4次答問會

林鄭月娥自去年底已表示，因為遇到非建制派議員激烈抗議及阻撓會議，故重新考慮會否出席「短問短答」，該環節暫停至今。特首辦昨回覆查詢表示，特首仍會出席每年4次的答問會，但要現况改善時才會再考慮出席「短問短答」環節。

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉和公民黨黨魁楊岳橋的回應都是「人必自侮而後人侮之」。胡志偉批評林太「自取其辱」，當社會有過半數人給政府和警隊「零蛋」，但林太不改善，卻推卸問題，反映其本質「極無承擔」。楊岳橋表示，「做政治人物畀人鬧，無論任何派別都經常有」，「佢（林太）當日話想同立法會加強溝通，但原來只有讚先係溝通，鬧就唔係」。

陳克勤：可理解 梁君彥：沒收正式通知

建制派「副班長」、民建聯陳克勤回應，是林太自己提出希望與立法會多點溝通，來向議員解釋政策，明白現時議會氣氛對立，未必能就政策議題交流，林太不出席短問短答可以理解。

立法會主席梁君彥透過發言人表示，沒收到當局正式通知行政長官不會再到立法會出席「短問短答」環節；並稱有關舉措由梁君彥於第6屆立法會開始時提出，讓特首有更多機會與立法會各議員溝通，而不同黨派的議員亦能因應民情就不同政策範疇直接向特首提問。