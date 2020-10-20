爭金融創科航空民生惠港 林鄭待中央定上京安排

金融保險聯通 創科港深合作

林太在訪問提到，向中央爭取政策支持的範圍離不開香港本身已有優勢、仍有潛力發展的方向，例如加強兩地金融「互聯互通」，包括最近公布、等候落實的「理財通」，甚至期待「保險都可通」；希望中央進一步支持香港與深圳合作，建設粵港澳大灣區國際創新科技中心；香港航空業在疫情受到很大打擊，香港國際機場三跑系統將會在2022年先開三跑道，2024年完成整套三跑計劃，希望有一些政策鞏固提升香港國際機場作為大灣區航空樞紐的地位。

鞏固港航空樞紐 通關港車北上

民生方面，林太提及將向中央爭取「通關」和「港車北上」措施，前者是希望兩地不需要有14日強制檢疫，令人流相對回復正常；後者是當年底開通了屯門赤鱲角隧道，會有兩條大公路進入大嶼山，冀爭取香港私家車在不需要申請兩地牌的前提之下，就可進入珠海。據了解，就「港車北上」，特區政府要與內地部委商討具體操作安排、保險和車輛配額等。

陳振英：料爭取批准遠程開戶

數碼人民幣境外試點

陳振英表示，早前他向特首提出《施政報告》建議，指出理財通對香港未來發展重要，包括可遠程開戶、遠程介紹產品，林太稱要獲中央監管機構批准。他又希望香港可以作為數碼人民幣境外試點，數碼人民幣可離線在香港使用。他預期，林太上京會就這些方面爭取，如果林太不上京，相信原定10月發表的《施政報告》在這些方面「交白卷」。

莫乃光：配合深圳 港不會有得益

莫乃光接受查詢時稱，「巧婦難為無米炊，但林鄭又不是巧婦」，稱香港過去10年《施政報告》有關創科的發展都錯失時機，「香港搞了10年都搞不到」，業界對香港創科發展不樂觀。他說若香港用深圳模式只能配合深圳，放棄資訊自由、吸引人才能力，香港不會有得益。他認為，林太只是呼應國家主席習近平近日在深圳的講話，以及深圳的藍圖。

航運交通界議員易志明說，希望林太上京可就空域問題與內地有適當協調，令香港繼續發揮航空樞紐角色。

一國兩制研究中心總研究主任方舟稱，相信中央的支持政策一直在醞釀，如同大灣區措施一樣「成熟一項推一項」。他強調，即使深圳和香港合作發展國際創新科技中心，兩方都有自己優勢，是互補關係，在美國對中國打科技戰的情勢下，香港、深圳合作是國家重要策略，吸引人才。