國泰最快日內裁員數千 高層減薪 港員工佔多數 空服員或削逾半

參考競爭對手 新加坡航空裁員兩成

截至今年6月底，國泰航空集團在全球僱用逾3.3萬名員工，其中約2.76萬人為香港員工。政府消息人士向本報表示，國泰董事會於周五前交代重組方案，方案將集中裁減人手及減薪；又稱裁員規模或與國泰主要競爭對手、新加坡航空早前裁員安排相似，料大幅裁數千人，當中以香港員工佔絕大多數，機艙服務員大削逾一半，地勤、後勤支援及機師等亦或被裁。有關方案一旦獲董事會通過，將即時落實。

裁員賠償料優於法例要求

政府消息人士稱，被裁員工所獲賠償料優於勞工法例要求，能「保住飯碗」的機師及機艙服務員亦要簽新合約，更改部分聘用條件；管理層則要減薪，愈高級減幅愈大，其餘員工不用減薪，但明年或繼續放無薪假。

政府曾商討 稱感無可奈何

消息人士又表示，新加坡航空即使獲新加坡政府110億新加坡元（約627.3億港元）補助，仍要裁員約兩成，特區政府曾與國泰商討如何減少裁員對就業市場衝擊，但因環球情况不明朗，而裁員始終是商業機構決定，對此感無可奈何，「公司重組才可存活」。政府6月曾向國泰注資273億元，並任命兩名觀察員進入國泰董事會。

工會：連日傳聞影響員工 盼早公布

據《無綫新聞》報道，國泰計劃全球裁員近6000人，其中5000多人是香港員工，大部分是機艙服務員。

國泰回覆稱，就坊間各種揣測及傳聞，不作評論。國泰空中服務員工會主席王思敏表示，連日有關裁員不同傳聞影響員工心情，盼資方盡快公布消息。

近6月載客量跌98%

料明年運力低於正常一半

旅發局昨公布，9月初步訪港旅客數字為9132人次，按年跌99.7%。國泰集團昨亦公布，國泰航空與國泰港龍9月載客4.76萬人次，按年跌98.1%，跌幅比8月輕微收窄0.7個百分點，但載客量連跌14個月，尤其近6個月單月跌幅達98%至99%。9月乘客運載率24.9%，按年下跌48.8個百分點，而今年首9個月累計載客量按年跌83.2%，運力下跌74.8%。至於上月載貨量10.9萬公噸，按年減36.6%，但連續3個月跌幅收窄。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，上月運力為正常水平的9%，較8月微增，預計年底前只會有疫情前10%的客運運力；又預計明年客運運力「低於50%正常水平」，並稱這是最樂觀的展望。林又說相對疫情前的客運運力，預計明年上半年將營運低於四分一客運運力，期望市道明年下半年逐漸復蘇，但有關預測建基於研發中的疫苗有效，並能在明年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

另外，工聯會上周訪問1806名市民，逾七成受訪者稱被裁員、減薪或被迫停工等，三成半受訪者稱過去一個月零收入，超過八成受訪者認為當局應設立失業津貼。

明報記者

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