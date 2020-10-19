張建宗陳茂波齊籲融入灣區合作 胡志偉斥盲撐

特首林鄭月娥早前稱，不介意被指深圳GDP已超越香港，陳茂波於網誌稱，兩地從不同起點，發展到今日經濟規模，「若然以生產總值這類指標作比較，未免過於簡單」；惟他稱香港2000年後在創科發展與應用「失諸交臂」，雖然近年政府急起直追、大力投放資源，惟培訓人才、配套基建等需時，「令創科發展至今有未如人意的感覺」。陳茂波說，香港和大灣區其他城市可發揮重要角色，推動全方位蓬勃發展。

陳指港創科發展未如人意

張：要加快融合參與大循環

張建宗稱，香港作為大灣區的國際金融、航運等樞紐，可將優勢與大灣區9市的廣闊市場結合，協助引進外資和技術等；又稱香港要加快與內地融合、積極參與國內大循環。

全國政協副主席、前特首梁振英昨接受商台節目《政好星期天》訪問，對於國家主席習近平早前說「深圳是大灣區建設的重要引擎」，有人因此認為「香港無得玩」，他稱說法「比較負面和悲觀」，強調香港有充分實力，是大灣區內另一個重要引擎。梁振英又稱深港兩地可合作，但港人不能「守株待兔」，要主動去「捉兔仔」、「call（致電）客」。他認為，很多國際企業都想打入內地市場，香港仍有超級聯繫人的角色。

胡志偉批評，政府高官近年所作所為配合內地高壓政策，「結果三權不再分立，法治無存」，現在更藉《港區國安法》整治各項專業。他憂慮香港的國際獨特優勢正消失，「政府高官盲目配合大陸內循環，卻缺乏與國際接軌視野，香港漸漸淪為『一國一制』下的內地城市，光芒不再」。