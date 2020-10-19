任職31年提拔鄭子誠 八九六四開咪被叮嚀

稱現職「燙手」 員工管理層夾心

伍曼儀2013年起擔任港台機構傳訊及節目標準組總監，負責對外發言並處理公眾對節目的意見。伍形容工作難做，但更難的是處理港台內部矛盾，她憶起一次時任廣播處長鄧忍光出席員工大會，吸引其他傳媒追訪，會上亦群情洶湧，她夾在港台員工和管理層之間深感兩難，「我代表機構向外界發言，沒有問題；最痛的是，你代表的東西也在分裂，可能不止兩邊，而是三邊」。伍曼儀形容現職「燙手」，需24小時待命，「很多次我和家人外出吃飯，我都未點菜，港台突然有事發生，我出去答完記者問題後，全屋人已吃完飯，講bye bye（再見）； 我就是一個人留下來，埋單，然後自己吃飯」。

伍曼儀未滿21歲從浸會學院傳理系畢業，畢業後在商業電台工作約10年，1989年加入港台。在廣播界打滾約40年，伍曼儀曾任港台節目《自由風自由Phone》節目監製、《開心日報》主持人，以及普通話台台長等，她亦提拔了不少廣播界名人，包括「音樂情人」鄭子誠、兒科醫生李家仁等。