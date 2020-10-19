下任廣播處長 伍曼儀：最好是「鄧忍光加梁家榮」

讚鄧行政手腕 力說政府建新大樓

政府在2011年表示，由於公開招聘未能找到合適人選，由政務官鄧忍光「空降」接任廣播處長，鄧是回歸後首個沒傳媒經驗的處長，上任首日，港台員工以黑衣和黑地氈相迎，員方批評空降政務官是粗暴干預編輯自主。伍曼儀不太贊成當日員工的做法，解釋處長不但是港台總編輯，亦是一名行政人員，缺乏傳媒經驗是鄧忍光的「先天難處」，但她記得鄧當時也經常就編輯問題與副廣播處長商量。伍曼儀稱讚鄧忍光年輕、能快速下決定，回應傳媒提問時一針見血，並具有法律背景。鄧忍光任內提出興建新廣播大樓，伍曼儀說他曾努力游說政府中人。

稱梁「新聞老總」 朱培慶「謙謙君子」

至於現任的梁家榮，伍曼儀形容他是「新聞老總」，對新聞、遣詞用字有豐富經驗，但不熟知公務員體制。伍曼儀1989年加入港台，從內部晉升的朱培慶在1999年擔任廣播處長，伍曼儀形容他是「謙謙君子」，做事依從正統方法，惟她笑言「太過君子在港台好難做」。朱培慶其後因涉及光顧夜店風波而下台，由資深傳媒人黃華麒接任廣播處長，黃任處長一職不足3年；伍曼儀認為，倘處長就任時間短便無法為港台作仔細規劃。

近期港台管理層現人事調動，前助理廣播處長張健華7月調任至檢討港台的專責小組；前署理副廣播處長陳敏娟於9月離任，連同即將退休的梁家榮與伍曼儀，一共有4名高層在今、明年離任原職。