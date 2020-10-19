伍曼儀：行政跟政府 港台非官媒 下月退休 籲守住《約章》：外面怎爛，自己不可爛

明報記者 張彤

港區人大代表吳秋北早前表示，港台作為「官媒」，向特首負責、效忠政府是本分。伍曼儀形容港台頭上有兩頂帽子：一是傳媒機構，二是政府部門，港台在雙重身分下從事公共廣播的工作，她從不認為港台是「官媒」。伍曼儀說港台是「小香港」︰「外面嘮嘈，我們也嘮嘈」，無法獨善其身，唯有守住《香港電台約章》、《節目製作人員守則》等港台基石，「外面怎麽爛都好，自己不可以爛，中間的東西（原則）更不能爛」。

籲堅守中立：鐘擺左右容易 停下難

伍曼儀1981年畢業於浸會學院（今浸會大學）傳理系，約40年間，傳媒生態變化甚巨，她說現在市民能點出各家媒體的政治取態︰「我讀書不是這樣教的，那時說『唯真為善』（傳理學院院訓），你講truth（事實）的時候不能將個人意見放進去，為什麽現在沒有了？」伍直言痛心，也知道有市民認為港台代表了「某種立場」；她寄語港台抓緊宗旨：「同事是黃、藍無所謂，但不要（將政見）放在節目當中……為何港台會給人量出是黃、藍？是靠節目。節目誰做出來？肯定是同事，那為何同事的stance（立場）會放了出來？」回歸初心，伍曼儀始終認為公共廣播需容許不同立場的人發聲，「製作人員應堅守平衡與中立；一個鐘擺左右走容易，要停下來很難，但我們正要做到這個難度」。

《頭條》需檢討：裁決「唔錯得晒」

通訊事務管理局5月裁定《頭條新聞》其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，表示該節目多年來被標示為「個人意見節目」，須遵守《電視節目守則》中尊重事實、盡量讓多方面意見表達的原則。伍曼儀認為有關裁決「唔錯得晒」，對於有港台員工認為「（頭條新聞）過往一直都是這樣做」，她說一貫做法不等於全然正確。有意見認為《頭條新聞》屬諷刺性質節目，伍曼儀解釋兩類節目各有製作要求，「如果想做一個諷刺時弊節目，又要是個人意見節目，我想這件事不可以」。然而，伍承認平衡意見的工作有實際困難，「當你每做一個題目，你都要找兩個陣營來說，我不如做《城市論壇》？」她認為《頭條新聞》「絕對需要檢討」未來製作方式，包括探討在今天時局下，如何做好諷刺時弊節目。

回應利君雅「講人話」事件：

態度或需改 追問無問題

作為本港唯一公共廣播機構，伍曼儀強調港台舉足輕重，記者形象如「大家閨秀」，行事應要有「港台格」，但沒有「（記者）不該問」的問題，惟要注意用字、態度，不贊成粗魯提問、無理高聲呼叫。港台助理節目主任利君雅曾在去年的記者會上，促特首林鄭月娥「講人話」，伍稱留意到公眾對利君雅有讚亦有彈，她認為利君雅當時是追問問題，態度或需調校，但追問本身無問題，內部會從新聞專業角度處理事件，「上司說的話和外面公眾的反饋亦會不一樣」。

離別在即，伍曼儀重申公共廣播是一個平台，「讓接收者看到、聽到他們認為的東西，而不是我們引導的東西」。

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