稱執法者口頭指「尋釁滋事」 文件沒提罪名 扣深圳14月 王婆婆：遭審問逾百小時

被要求拍片寫悔過書

籲關注被扣12港人

王稱會在香港抗爭到生命最後一秒，又說非常擔心被扣押內地的12名港人，籲社會繼續關注。

王婆婆昨早在立法會前議員朱凱廸及議員張超雄陪同下召開記者會，講述過去14個月的經歷。去年8月11日晚上，她在太古站示威被警方包圍，過程中受傷，留醫兩日，13日出院後到機場示威，14日凌晨經皇崗口岸過關回深圳寓所，其間遭關員帶到房內搜查，後被帶到深圳福保派出所審問她在香港示威的事，又被要求簽署放棄就15天「行政拘留」向法院上訴。過程中執法人員沒透露拘留理由和所涉罪名，她被要求簽署口供、打指模、影相，被押返深圳寓所搜查，稱執法人員帶走多件物品。

8月15至30日，她被關在深圳福田拘留所接受「行政拘留」15天，8月30日至9月29日被帶到深圳第三看守所「刑事拘留」30天。王婆婆形容第三看守所環境惡劣，住的監倉面積約150呎，連她在內共有16名女子被關在該倉，只能打側睡，非常擠擁，每日要「軍操」。她續道，洗澡的範圍有兩個大鏡頭對着，有時男職員經過，對被羈押者造成極大心理壓力。

被帶到陝西參與「愛國之旅」

王婆婆說，兩次拘留期間，執法人員都沒有透露她犯了什麼罪名，曾要求看口供紙被拒。本來去年9月29日拘留完畢，她卻被帶到機場，飛往陝西省商洛市參與5天的「愛國之旅」，其間多次被要求面帶笑容持國旗拍照、唱國歌、看國歌表演和電影《我和我的祖國》。

去年10月3日，她由陝西返回深圳，被帶到深圳布吉派出所，當局口頭稱她因「尋釁滋事」須「取保候審」一年，不得離開深圳。這是王婆婆首次知悉「罪名」，惟當局其後派發的通知書卻無填上姓名和罪名。取保候審期間，執法人員要求她隨傳隨到，她稱每次收到來電都「成個心跳咗出嚟」，每秒都很擔心，怕不能返港。她過去沒用智能手機，在內地只能到圖書館上網與外界聯繫。

稱四遭「國安」盤問

威嚇揮英旗判囚終身

王婆婆稱，拘留期間經歷4次「國安」盤問，問她為什麼示威、與什麼人示威、有無見到有人使用暴力、是否認識一些人等，曾被一名女執法人員稱她揮英國旗是危害國家安全，威嚇要判她終身監禁。她回想起來仍感激動，嘆道：「我差啲死喺大陸！」血壓經常飈至200，雖然執法人員沒有肉體折磨她，卻造成精神虐待。今年9月29日當局給予她《解除取保候審決定書》，惟她仍被執法人員留難及拉扯，本月2日才回港。

張超雄批評，王婆婆在香港和平示威，與內地生活無關，卻遭內地執法人員拘留那麼長時間、剝奪自由，是不能接受，強調香港與內地是兩個獨立司法管轄區。他批評內地的司法制度野蠻和不透明。