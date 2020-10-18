空置稅擬停推 許正宇：難評對稅收影響

難再全民派錢 稱「要睇餸食飯」

許正宇亦被問到政府會否再向市民派發現金，他稱「公共理財『基本點』要睇餸食飯」，要具體派錢「相信去唔番這個基本點」，任何措施也要視乎整體經濟和政府支出、收入情况。

他稱，疫情下經濟問題是全球問題，香港難獨善其身，政府工作圍繞如何盡可能恢復經濟，措施是考慮到宏觀經濟情况，疫情下資金流和物流相對影響小，但人的出行受影響，政府會針對不同行業情况對症下藥。他又形容，政府要在恢復經濟下，令疫情保持在可控水平，是兩難情况。

另外，許正宇形容香港與內地的關係，香港自己要強身健體，認清本身能力及優勢，國家發展快，面對不少問題及挑戰，香港用好本身優勢及特質幫助國家解決問題及發展，同時找到自己定位及發展空間。國家主席習近平日前在深圳發表講話時形容深圳是大灣區重要引擎，許認為香港與深圳互補性強，可以作為大灣區發展的雙引擎，分別在金融及科技方面，推動大灣區發展。

許在節目上提到，看不到本港有撤資情况。