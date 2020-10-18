柏傲莊62組客各掃最少3伙 佔首日推售單位八成 莊太量：大手客重現因具潛力

昨沽232伙 新世界：盡快加推

柏傲莊I在過去不足6日勁收逾2.27萬票，超額認購逾57倍。新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，柏傲莊成為「九七後票王」，坊間更形容「難中過六合彩」，一戶難求；又說今次未能購入單位的買家不用失望，將與港鐵商討，盡快加推單位。

大手客規定須購3伙罕見

對上2018年匯璽II

柏傲莊I昨日先進行A1、A2組大手客揀樓，A1組買家須買至少3伙，包括至少一伙3房戶，而該時段可供發售共204伙，該組在開售前錄得584個登記。翻查資料，近年新盤大多設大手客組別，但大部分只要求買家購入最少兩伙，如柏傲莊般最少要購入3伙屬罕見，對上一個已要追溯至2018年8月，新地（0016）推售南昌站上蓋匯璽II，當時A1買家須買3伙逾千方呎以上的大單位。另買家昨日亦可以「拉籌」方式，把較後籌的親屬「拉前」揀樓，但中籤者必須出示證明文件確認直屬關係。

發展商因應疫情分階段銷售，首40組買家的報到時間為昨早8時30分，但部分心急的準買家早在8時許已在設於荃灣愉景新城商場的售樓處附近等候，發展商亦有派員維持秩序，及確保每4個排隊者為一組，並保持1.5米社交距離，秩序井然，其間有警員到商場了解賣樓情况。

最大手購4伙3房戶

涉5748萬元

市場消息稱，柏傲莊I昨日共售出232伙，套現逾28.6億元，其中A1組大手客時段，共有62組大手買家認購3伙或以上，共涉194伙，佔全日可供發售的83%，其中最大手買家選購4伙3房戶，涉資5748.8萬元。項目今日將進行B組一般買家組別的銷售，連同昨日尚未出售的兩伙，今日會推售159伙，而該組共收16,416個登記。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢透露，視乎項目首輪銷售反應再部署，並預計柏傲莊II將在下月緊接出售。

對於柏傲莊I吸引用家、投資者一齊爭相入市，中大經濟學系副教授莊太量分析稱，市場已有一段時間未有類似這些鐵路站上蓋物業出售，上蓋物業價格升幅及投資回報亦佳，一向備受用家及投資者歡迎。柏傲莊是沙田區內近年罕見的大型住宅項目，並設約65萬方呎商場，媲美同區沙田新城市廣場，加上大圍站是未來沙中線的交匯點（東鐵及屯馬線轉車站），其潛力被看高一線。

莊：個別新盤表現理想

難言樓市繼續向好

他續稱，除了地理位置優越，其付款辦法亦吸引，若買家選用建築期付款，只需在簽署臨約當日及180天內各付樓價5%訂金，餘額90%將在2022年9月入伙才付清，買家有近兩年時間安排資金。莊太量強調，柏傲莊I熱賣，是地理位置及付款辦法配合下的成果，若天水圍、元朗的新盤提供類似付款方案，不一定能吸引大批投資者入市，同時，這只屬個別新盤表現理想，難斷言樓市將繼續向好。

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