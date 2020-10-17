警「煽動罪」拘捕 鄭麗琼控藐視法庭周一應訊

高等法院去年10月頒下臨時禁制令，禁止任何人不法披露警員及家人的個人資料。鄭麗琼曾在個人facebook轉載帖文，內容為被指射盲印尼記者的警員名字、警員編號等，並留言評論「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」；《大公報》當時向她查詢，鄭麗琼表示不知悉有禁制令，其後刪除帖文。

翻查同類案例，一名女珠寶設計師因在facebook轉發警員及其家人的個人資料，被控民事藐視法庭，該設計師承認責任，今年6月被判監28日、緩刑一年、並須支付3萬元訟費。

法律界料證據不足告煽動

當時法官高浩文稱，若日後有人再干犯禁制令，未必似該次答辯人般幸運，或被判處即時監禁；不過，鄭麗琼的帖文在判決前發布，故上述法律界人士預計刑罰相近。

警方本月初曾回覆本報表示，就高院去年頒布針對警員、特務警察及家屬被「起底」等事件的兩項臨時禁制令，有一宗相關案件完結；另有3宗案件已展開法律程序、排期在高院審訊。

【案件編號：HCMP 1256/2020】