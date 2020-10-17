「難產」兩法案是否由零重審 法案委會決定

涉禁售電子煙垃圾徵費

會計界梁繼昌稱，上年相關法案委員會已做了很多工作，希望李慧琼作出「指示」，「上次邊度停就邊度開始，而不是重新開始」。民建聯黃定光表示，重新成立的法案委員會如何處理審議工作，應由法案委員會決定，而非由內會決定。

郭榮鏗：

原來建制咁尊重法案委會

法律界郭榮鏗發言時揶揄，「原來建制派咁尊重法案委員會」，如內會不可以作出指示，「咁當年就唔會取消（修訂）逃犯條例法案委員會啦」。熱血公民鄭松泰表示，政府曾在垃圾徵費和電子煙法案委員會稱會考慮委員意見，重新整理草案後再提交立法會，故應重新審議。

立法會法律顧問表示，內會去年按法案委員會決定解散上述4個法案委員會，內會可按《議事規則》第75（4）條成立法案委員會，議員要重新加入，重選主席；至於審議工作從哪開始，法律顧問稱要交新成立委員會處理，因組成不同，政府可能提出修訂。分別負責「垃圾徵費」和「禁電子煙」草案的環境局和食物及衛生局表示，政府會積極配合審議工作。