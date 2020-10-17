有豪宅盤3年售三成單位 測量師料發展商更惜售

海璇開賣3年 235單位未售

去年本港經歷反修例風波，加上今年新冠病毒疫情，本港經濟遭重創，多個原計劃於去年中推出的豪宅，均煞停開售工作。以兩大龍頭發展商為例，長實旗下中半山波老道項目及新地東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第1期，分別於2018年4月和去年7月獲批入伙紙，均原定計劃去年第三季推售，惟去年6月起爆發反修例風波後，社會氣氛急劇惡化，加上疫情持續，兩大發展商均煞停開售上述兩豪宅新盤。

新地方面，除上述CENTRAL PEAK第1期按兵不動外，同系北角已屆現樓的海璇1B期，自2017年底開售以來，一直採取「先求價、後求量」的銷售策略；項目提供355伙，近3年來累售約120伙，即現時仍有約235伙待售，現樓餘貨佔比高約66%。

萊坊：料發展商買地出價增

此外，近年為新盤供應重鎮的大埔白石角，是市場上一手現樓餘貨較多的地區之一，區內已屆現樓的新地旗下雲滙、鷹君旗下朗濤、億京旗下海日灣及海日灣II，以及嘉華旗下嘉熙等5個屋苑，共有5364伙，目前合共有逾1500伙現樓餘貨待售，比率近三成，個別現樓待售單位佔項目單位總數高達46%。

萊坊執行董事林浩文認為，在沒有空置稅的情况下，發展商賣豪宅的壓力會減少，會比較惜售，反正在現行政策及市况下，豪宅的銷售速度不快，而未來買地「計數」上發展商亦可能有所調整，在出價上可提高2%至3%，尤其是豪宅地皮及大型地皮。