「因應市况」 政府擬停推空置稅 地產界支持 議員斥「托市」 本研社指縱容囤樓

待售單位連年增至1.1萬個

林鄭去年9月稱增房屋「不走數」

2018年6月，特首林鄭月娥推出6招新房策，包括計劃向立法會提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，徵收「一手樓空置稅」，當時已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位數目有約9200個；2019年10月，政府向立法會提交條例草案，據運房局資料，2019年6月相關單位有10,200個；至本年6月相關單位有11,200個。林鄭月娥去年9月在facebook出帖再提及空置稅，稱房屋是民生頭等大事，政府增加房屋供應的措施會陸續有來，絕不走數。

立法會內會昨日討論如何處理上述法案，主席李慧琼表示收到運房局長陳帆通知，正考慮暫停相關工作。運房局回覆查詢，稱因應最新的經濟情况、社會意見及早前相關法案委員會的意見，局方正考慮暫時不再推動有關對一手貨尾單位徵收額外差餉，以及引進專營的士工作。 石禮謙在內會表示，相信一年時間無法完成有關法案，建議政府把握時間處理其他民生問題，如「明日大嶼」。

陳劍青料最少損失21億稅收

本土研究社成員陳劍青認為，政府暫停一手樓空置稅將縱容發展商「囤樓」，樓價只會繼續被抬高。他說，根據本研社早前統計，由2018年6月至2019年5月期間，最少有3945間一手私人住宅在獲得佔用許可證（入伙紙）後，空置超過一年，以今年上半年的樓價，平均每間住宅售價1095萬元推算，政府暫停修例損失可徵收的空置稅款最少達21.6億元。

地建會主席：

現樓未推售因「個市唔就」

身兼會德豐地產主席的地產建設商會主席梁志堅稱，業界通常做法是旗下樓盤只要獲批預售或見時機成熟，都會盡快推出市場發售；會德豐旗下樓盤都「賣得七七八八、只剩小量現樓餘貨待售」。

對於部分一手豪宅在獲批入伙紙、已屆現樓的情况下，仍未推出市場，梁認為，「不是行家不想賣這些貴價豪宅，而是目前疫情下，經濟環境好差，個市『唔就』，所以唯有暫時不賣」。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手空置稅立法工作停止，對發展商無疑是好消息，發展商不需再急於推售旗下已屆現樓的物業，更可因應具體市况，更加靈活調節開盤時機，新冠疫情下，不排除發展商會繼續觀望，不再急推旗下的大額豪宅。

郭榮鏗促續立法：

倘樓况疲弱稅率彈性「歸零」

郭榮鏗認為，政府應繼續立法，以備靈活的政策工具，若樓况持續疲弱，可以把稅率調低至零；日後發現發展商「坐貨」時便可以調高稅率，以收阻嚇之效。房委會委員尹兆堅批評，政府不推空置稅是「曲線托市」，估計政府擔心市况，如再有打擊地產商的措施，可能「好大鑊」。

中大經濟學系副教授莊太量表示，推出空置稅的先決條件是樓價大升，但現時不是這個情况。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，政府不做空置稅對樓市無影響。他認為地產商本身不想囤貨，而是想貨如輪轉，特別是有需求的中小型單位。

莊太量：應樓價飈升時推出

關焯照：不立法對樓市無影響

按照政府原來提出的《2019年差餉（修訂）條例草案》，如私人住宅單位獲發佔用許可證之後12個月未售出，或過去12個月內有超過6個月未租出，便要繳付「額外差餉」，即俗稱空置稅，金額為有關單位的應課差餉租值的兩倍。

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