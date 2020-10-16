倘無第三輪保就業 調查：八成旅社裁員

香港旅行社解困大聯盟10月7至9日以網上問卷向旅行社僱主調查，共有518間旅行社回覆，佔全港旅行社約三成，結果顯示97%旅行社業務比去年同期減少八成以上。79.5%旅行社表示「沒有裁員」，在沒有裁員的旅行社中，54.9%表示主因是政府保就業計劃。

香港酒店業主聯會同樣以網上問卷訪問87名會員，結果顯示，近七成會員表示如政府不推出第三輪保就業計劃，一定要或很大可能要裁員。

邱騰華籲防疫營運找平衡

商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，本地遊受「限聚令」限制，明白旅遊業界經營困難，政府已預留17.6億元支持旅遊業界，又稱單靠政府補助難以長遠維持每個行業的生存空間，呼籲業界要找到防疫及營運之間的平衡。

民建聯促交代健康碼進度

另外，立法會議員柯創盛、民建聯副秘書長黎榮浩昨到政府總部請願，稱民建聯近期接到許多居民的求助，有市民因檢疫要求無法回鄉見親人最後一面或奔喪；亦有市民與內地家庭已分隔大半年，或無法跨境處理不同事務等。另外，民建聯就「香港健康碼」已多次約見政府官員，亦曾致函國務院港澳辦，要求當局交代「香港健康碼」的籌備進度，盡快建立粵港澳互認的「健康碼」制度，讓市民可豁免隔離期出入境。

（疫情第三波）