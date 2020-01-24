飛鵝山商人確診 木球會驗200人 醫生：潛伏期共用更衣室 或交叉感染

衛生防護中心昨公布新增12宗確診，當中兩宗源頭不明，兩宗為早前確診者的家居接觸者，其中一人與Apple Store男職員同住（見另稿）；其餘8宗為輸入個案，涉及尼泊爾、印尼、菲律賓及法國。本港累計5213宗確診及一宗疑似個案。

無病徵 仁安動手術驗出

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，居於飛鵝花園73歲男商人（第5027宗）為源頭不明個案，在尖沙嘴好時中心工作。他沒病徵，10月12日到仁安醫院接受小手術，驗出對病毒呈陽性，但病毒量低，衛生署驗出其病毒數值（Ct value）為34至36，但入院後檢測呈陰性。

男商人於潛伏期到訪九龍木球會一兩次，本月9日最後到訪；10日曾去置地廣場日本餐廳Zuma，與妻及兩朋友聚餐；傳染期主要留家，患者有約10名密切接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，男商人沒病徵，暫無法推斷何時感染，要驗血以確定患者體內有否抗體。他又稱，若患者於潛伏期與他人共用更衣室，而室內較狹窄及空氣不流通，不排除使用期間被交叉感染。

徐德義籲私醫提高懷疑度

另一源頭不明個案為香港管弦樂團35歲意大利裔低音單簧管樂手艾爾高，其Ct value約17、18。張竹君呼籲9日及10日觀看表演的約1400名觀眾檢測，她說不少觀眾即場購票，故當局沒觀眾名單。民政事務局長徐英偉曾觀看港樂表演並到後台打氣，他與隨行人員檢測均呈陰性。

食物及衛生局副局長徐德義表示，早前感染源頭不明的68歲男病人，發燒後兩度向私家醫生求診未獲檢測，呼籲全港私家醫生及私營醫療機構提高懷疑指數，為出現相關病徵患者提供測試；並呼籲有病徵者不要上學、上課或參與社交活動，不要諱疾忌醫。

68歲男曾兩度到將軍澳寶盈花園莊錦安醫生診所求醫，張竹君說男子當時看其他病。本報昨致電診所，職員說醫生不接受任何訪問。

食環赴酒吧區派樽3天

食環署今日起一連3天到酒吧區派樣本瓶給員工及顧客，今晚會先到堅尼地城；明日及後日分別去太子和蘇豪區。徐德義呼籲市民盡量避免於重陽節（25日）當日的高峰期掃墓，避免構成人潮，增加傳播風險。

此外，灣仔、葵青、九龍城和油尖旺4個臨時檢測中心截至昨晚8時累計為11,865人採樣，截至14日暫無陽性個案。油尖旺中心會延長服務至18日，其他3間今日停止運作。

明報記者

（疫情第三波）