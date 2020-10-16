兩程檢測費可達2000 在星確診醫療費需4.7萬

【明報專訊】港府與新加坡計劃推行的「航空旅遊氣泡」可讓旅客入境免檢疫，但要額外花費檢測，詳情尚待兩地政府商討。現時本港最低檢測費要700元，連醫生費最低價的檢測則需1300元（見表）；據新加坡外交部，旅客檢測每次200新加坡元（約1140港元）。換言之，一來一回有可能要花約2000元。萬一在當地確診，在公立醫院治療呼吸道感染的非資助費用約4.7萬港元。有旅遊業界人士憂慮疫情下雙邊旅遊淪為「有錢人玩意」。
旅業：三日旅費僅4000 憂淪「有錢人玩意」
旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，旅遊氣泡是好消息，有助提振行業士氣。不過，他稱據目前安排，本港旅客出發前，及在新加坡返港前均要檢測，「做一次測試最便宜也800元」，惟一般旅客在新加坡三日兩夜的旅費僅約4000元，檢測費昂貴，擔心雙邊旅遊淪為「有錢人玩意」。
除了檢測費，當地醫療費也不便宜。據新加坡衛生部，在當地公立醫院A級房治療呼吸道感染，半數病人要付8265新加坡元（約4.7萬港元）。保險界立法會議員陳健波說，業界沒將新冠病毒剔除為不受保疾病，如旅客出發後染疫，一般的旅遊保險都可賠償醫療費用。
酒店業：疫情一小步，經濟一大步
香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，因應疫情限制，香港和許多國家的旅遊業都是「一池死水」，他感謝港府作出突破，形容是「疫情一小步，經濟一大步」，期望兩地盡快敲定細節。
就旅遊氣泡實施細節，李漢城提出多個疑問，包括指定航班倘載客量不足會否起飛、當地指定化驗所在哪、檢測費是否高昂等，盼兩地政府可制訂旅客友善措施。旅客需自費檢測，他認為，港人「餓咗好耐」，如今能旅遊是「久旱逢甘露」，認為旅客不會介意多付約兩千元檢測費。
國泰航空對上述協議表示歡迎，稱這是香港一個里程碑，為恢復正常航空交通踏出重要的第一步。新加坡航空發言人亦歡迎兩地達成協議，稱這不僅有利必需商務往來，更滿足旅遊及兩地市民的交流需要。