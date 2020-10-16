兩程檢測費可達2000 在星確診醫療費需4.7萬

旅業：三日旅費僅4000 憂淪「有錢人玩意」

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，旅遊氣泡是好消息，有助提振行業士氣。不過，他稱據目前安排，本港旅客出發前，及在新加坡返港前均要檢測，「做一次測試最便宜也800元」，惟一般旅客在新加坡三日兩夜的旅費僅約4000元，檢測費昂貴，擔心雙邊旅遊淪為「有錢人玩意」。

除了檢測費，當地醫療費也不便宜。據新加坡衛生部，在當地公立醫院A級房治療呼吸道感染，半數病人要付8265新加坡元（約4.7萬港元）。保險界立法會議員陳健波說，業界沒將新冠病毒剔除為不受保疾病，如旅客出發後染疫，一般的旅遊保險都可賠償醫療費用。

酒店業：疫情一小步，經濟一大步

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，因應疫情限制，香港和許多國家的旅遊業都是「一池死水」，他感謝港府作出突破，形容是「疫情一小步，經濟一大步」，期望兩地盡快敲定細節。

就旅遊氣泡實施細節，李漢城提出多個疑問，包括指定航班倘載客量不足會否起飛、當地指定化驗所在哪、檢測費是否高昂等，盼兩地政府可制訂旅客友善措施。旅客需自費檢測，他認為，港人「餓咗好耐」，如今能旅遊是「久旱逢甘露」，認為旅客不會介意多付約兩千元檢測費。

國泰航空對上述協議表示歡迎，稱這是香港一個里程碑，為恢復正常航空交通踏出重要的第一步。新加坡航空發言人亦歡迎兩地達成協議，稱這不僅有利必需商務往來，更滿足旅遊及兩地市民的交流需要。

（疫情第三波）