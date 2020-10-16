1.5小時「環港遊」下月推 記者體驗看雲海

3團官方銷售渠道機票售罄

是次飛行體驗客機原有188個客位，在社交距離措施下留空中間一排位置，僅提供124個客位，乘客須隔位坐，另在機場及機上須全程戴口罩。乘客像乘搭普通航班，須預早到機場辦理登機手續，即使記者有專人接待，亦要提早個半小時到機場。因應是次體驗的乘客毋須檢疫14日，故在機場不能隨意走動，需10人一組，由航空公司職員及機場保安帶領離境前往登機閘口，在禁區內不能買免稅品，並只能用特定廁所。下機後由職員帶領繞過免稅店直接往入境位置，惟中途會遇到其他抵港並已接受病毒檢測為陰性結果的旅客。

機長提示睇景 乘客玩Bingo有獎

是次體驗的航線是市區景色航線，另有郊區風景航線。航機起飛後先往迪士尼方向，再到馬灣，然後經過環球貿易廣場（ICC）再穿過維港。接着飛機開始爬升，眼下風光變小，直至飛機回航下降，經南丫島及長洲往機場，機長不時會提示乘客欣賞風景。此外，機組人員會與乘客玩「Bingo」，獎品包括1000元現金獎、日本酒店雙人套房一晚套票等。

其實，乘客在航程中有約一小時都只能看着一層層雲海，但已能慰解一些港人的「飛行癮」。機上有免稅商品發售，包括探熱針等防疫用品，但暫停提供機艙餐飲服務，也沒擺放旅遊購物雜誌；每人提供一瓶水。

環港遊機票上周五開賣，所有官方銷售渠道機票於兩小時內售罄，另有11間旅行社售賣套票，縱橫遊常務董事袁振寧及中旅社自由行業務中心—海外線業務總監陳秀娟均表示已售出部分套票。媒體「又飛啦！」創辦人周錦基稱，有關環港遊的單一稿件已吸引60萬至70萬點閱率，是罕見佳績，足見港人渴望旅行已久，對這類產品大感興趣。

（疫情第三波）