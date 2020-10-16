訪港氣泡客如須限聚 酒店業：無可能組團

【明報專訊】港星兩地原則上就「航空旅遊氣泡」達成協議，港府消息稱，氣泡旅客抵港後免檢疫，但仍要遵守本港防疫措施，包括現正生效的4人限聚令。換言之，若限聚令不獲放寬，業界仍不可為氣泡客辦數以十人的入境團，政府消息人士認為業界在新常態下要變陣。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，現在情况根本無可能組團，盼可盡快、有秩序地重開關口，並放寬限聚令，「令我們有新的『活水』流入香港」。
至於港星辦旅遊氣泡的疫情風險，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，兩地現時疫情相若，旅客互相往來，兩地亦「互不相欠」，但若其中一方疫情惡化，要考慮減少旅客數目或暫停。
梁子超提3風險 郭家麒倡入境客再驗
梁子超關注實施措施衍生的三大風險，包括機組人員能否分開服務「旅遊氣泡」和來自高風險地區的乘客；各類型旅客會否在機場或檢測地方相遇造成交叉感染；旅遊氣泡旅客能否入住指定酒店，確保不會與其他檢疫者相遇。若新加坡客由指定機組人員服務、入住指定酒店，他相信可減低交叉感染風險。
公民黨立法會議員郭家麒及譚文豪認為，新加坡仍有零星的社區感染，憂旅遊氣泡或有爆疫風險，促政府諮詢專家，並制訂一旦發現確診的應變安排。郭指新加坡過去兩周有124宗確診，仍未「歸零」，本港便推出豁免大部分限制措施的「旅遊氣泡」，確令香港市民擔憂。他建議入境客在第7日或第14日須檢測，避免隱形病人播毒。