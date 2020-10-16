訪港氣泡客如須限聚 酒店業：無可能組團

至於港星辦旅遊氣泡的疫情風險，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，兩地現時疫情相若，旅客互相往來，兩地亦「互不相欠」，但若其中一方疫情惡化，要考慮減少旅客數目或暫停。

梁子超提3風險 郭家麒倡入境客再驗

梁子超關注實施措施衍生的三大風險，包括機組人員能否分開服務「旅遊氣泡」和來自高風險地區的乘客；各類型旅客會否在機場或檢測地方相遇造成交叉感染；旅遊氣泡旅客能否入住指定酒店，確保不會與其他檢疫者相遇。若新加坡客由指定機組人員服務、入住指定酒店，他相信可減低交叉感染風險。

公民黨立法會議員郭家麒及譚文豪認為，新加坡仍有零星的社區感染，憂旅遊氣泡或有爆疫風險，促政府諮詢專家，並制訂一旦發現確診的應變安排。郭指新加坡過去兩周有124宗確診，仍未「歸零」，本港便推出豁免大部分限制措施的「旅遊氣泡」，確令香港市民擔憂。他建議入境客在第7日或第14日須檢測，避免隱形病人播毒。

（疫情第三波）