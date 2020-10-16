港星旅遊氣泡 先檢測免檢疫 有望聖誕前實行 檢測費自付 旅業指難吸客救市

要72小時內陰性證明 旅途不設限

新加坡政府日前已放寬港客入境限制，在當地時間周三（14日）晚上11時59分起，港人的強制檢疫期由14天縮短至7天，亦可在住處接受隔離，毋須入住指定隔離設施。港府昨宣布有望進一步放寬，商經局長邱騰華表示，與新加坡的商討由上月8日開始，周三（14日）他與新加坡交通部長王乙康視像會議，雙方就「航空旅遊氣泡」達成原則上協議，兩地旅客的往來目的、抵埗後行程將不設限制，但旅客在出發往返兩地前，都要提供72小時內有效的檢測陰性結果證明，檢測費用須由旅客自付。

氣泡旅客抵達香港或新加坡後，當地衛生當局會保留要求旅客再做檢測的權利，而現時本港要求所有抵港旅客檢測，邱騰華形容是雙重保險。他表示，若本港旅客在新加坡回程時要做檢測，當地機場或市內都有檢測服務。

邱騰華：港需修例配合

兩地需數周商細節

邱又稱，本港要修改法例，讓相關安排受法律限制及保障，衛生署、運輸及房屋局、機場管理局等，將與新加坡相關政府部門商討執行細節，預計需時數星期。據了解，經旅遊氣泡來往的旅客數量視乎航班的載客量，兩地認可的檢測機構名單亦有待落實。

採相關原則與別國商討 「有快有慢」

邱騰華預計，初期來港的旅客會以商務客為主，但認為建立旅遊氣泡可給旅行社及業界良好展望。至於與其他國家的商討進度，他說有快有慢，各地區有不同要求，例如要求旅客不准使用公共交通工具等，他說港府大致會沿用與新加坡相關的原則，與其他國家商討。

據本港旅發局及新加坡旅遊局的數字，去年往返兩地的旅客人次分別約40多萬，平均逗留時間約3天（見表）。去年有32.5萬名新加坡客在港過夜，平均消費6245元，高於整體過夜旅客的5818元；當中53%來港度假，33%為商務客。

姚思榮料商務探親客為主

旅議會：救不到業界，但是好開始

旅遊界立法會議員姚思榮稱，兩地病毒檢測費不低，預期計劃初期的旅遊意欲不高，主要是商務或探親客為主。但他認為港人對外遊「餓咗太耐」，若本港與其他國家的商討未有進展，新加坡將成旅遊焦點，屆時機票、檢測費等將因應需求有所調整。他又稱，若本港能在機場引入快速測試，將有助吸引旅客來港。

旅遊業議會主席黃進達亦認為，多次檢測費較貴，一般旅客未必負擔得起，預計主要是商務客，加上兩地都不是對方的熱門旅遊地，旅客人數遠不及內地、日本或泰國，他認為兩地建立旅遊氣泡仍「救不到業界」，但是個好開始。

旅發局主席彭耀佳歡迎與新加坡建旅遊氣泡，他稱該局新加坡辦事處今年7月已在當地宣傳，本月將推下一步宣傳，落實推行日期後，會即與業界推出機票及酒店的促銷優惠。機場管理局表示會與相關政府部門及航空公司緊密合作，配合恢復港星的航空交通往來的工作，例如設立指定通道。

明報記者

（疫情第三波）

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