習倡引港青北上 初企：政策變得快憂年輕人難入手

教局：推內地體驗計劃

鼓勵大專生參與

教育局回覆表示，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，為本港青少年提供更多前所未有的學習和發展機會，局方會因應國家的發展策略及學校課程，籌辦不同主題的交流計劃。局方又表示，2014/15學年起推出「內地大學升學資助計劃」，為有意到內地升學並符合資格的香港高中畢業生提供資助；為鼓勵本地專上學生參與內地交流活動，局方亦推行「內地體驗計劃」。

現時本港中學文憑試（DSE）考生倘盼到內地升學，可經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」免試報讀指定內地院校，今年共3993人報名，按年升約14%，人數創8年新高。

青協青年創研庫經濟組召集人禤彥勳說，大灣區城市鼓勵青年創業，又向初創公司提供資助，對初創公司有吸引力。不過，在中山設醫療器械初創公司的他發覺，內地政策不時改變，令公司「跟得好辛苦」；當局部分資訊不清晰，或使有意到內地發展的青年無從入手。禤又稱現時社會氣氛對青年北上發展有負面影響，但估計倘他們要到內地工作，不會考慮太多相關因素。

中大浸大：續鼓勵交流

科大理大一直有辦

本港多間大學先後到內地設分校，本報向已設及擬設內地分校的本港大學，查詢會否加強學生到內地交流學習，中大引述昨日出席深圳慶典的校長段崇智稱，將繼續促進學生交流，積極開展與深圳市等大灣區高等院校合作。科大表示，一直與內地大學舉行學生交流計劃，而疫情前每年逾200名學生到內地實習；理大稱，一直為學生籌辦各類內地交流和實習項目，舉行考察、學術交流等；浸大稱未來會繼續鼓勵本地學生到外地學習交流。

民主派會議召集人胡志偉表示，時下香港年輕人對內地發展存有疑慮，習近平說要吸引更多港澳青少年到內地學習、就業和生活，說法荒謬可笑。