習近平發言七提灣區兩提一國兩制 胡應湘：港應放下帶領者角色

一國兩制研究中心總研究主任方舟認為，大灣區最大問題是有3個關稅區，未來應降低三地人流、物流、資金流及訊息流的關卡。

胡：港輸出技術內地供就業

習近平昨特別提大灣區，稱推動三地經濟運行的規則銜接，促進人員、物流，「提升市場一體化水平」。他又說，要規劃、建設好河套深港科技創新合作區，加強與港澳創新資源協同配合。

中央昨日表彰40名建立深圳特區先進模範人物，合和實業主席胡應湘是其中一人。胡回覆本報表示，香港與深圳各有優勢，雙方需互補，香港要放下以往「帶領者」角色，轉為「參加者」，「千祈不要有我是老大哥、我應該發號施令的感覺」，若兩地能「一齊拍硬檔，走去搵世界」，一定較雙方「深溝高壘」的政策為好。

胡應湘說，深圳有許多香港沒有的技術，而香港有許多服務水平高於內地，可協助內地發展，例如本港醫療產業培養出許多醫生、護士等，令本港人口壽命較長，若能向內地分享這些經驗及技術，將為港人帶來許多就業機會。他說，港深之間不能分開，未來應簡化過關，包括人與貨物的來往手續。

方舟：3關稅區大灣區問題癥結

一國兩制研究中心總研究主任方舟說，深圳近年發展已進入新境界，香港和深圳變為「互補」關係，但香港沒被邊緣化，香港在金融服務方面支持深圳，深圳則在科技發展上支援香港。他又說，香港的大學在科學基礎研究上有優勢，深圳則能提供產業化的支援。

方舟認為，大灣區最大問題是有3個關稅區，邊境上有關卡，人流、物流、資金流和信息流都不方便，未來要將關卡降低，稱內地「軟件上」的政策相信會陸續出台，如深圳早前公布「先行先試」使用香港合規的藥物。

學者：深圳新高科技超港

應放寬簽證助港發展

港大城市規劃及設計系講座教授葉嘉安認為，近年深圳的新高科技產業已超越香港，科研與香港的差距亦縮小，香港需快馬加鞭，亦要思考如何利用深圳幫助香港發展，例如放寬簽證限制，讓深圳的人才更易到香港交流。