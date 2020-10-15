提加快大灣區城際鐵路建設 近市區 高鐵香港段延至廣州站

運房局：廣州市原則上同意 會商班次

國家發改委7月發出《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批復》，提到要將廣州火車站接駁到廣深港高鐵。運房局稱，廣州市政府原則上通過將高鐵香港段於廣州的終點站延伸至廣州火車站，以更方便乘客出行，局方表示歡迎。

計劃建「港深西部快軌」 局方：無確實時間表

發改委的大灣區鐵路規劃中，亦設計了一條連接香港機場及深圳南山的「港深西部快軌」（見圖）。運房局表示，該線路屬遠期研究城際鐵路項目，現時無確實時間表，亦未有具體方案。

中大工程學院副院長黃錦輝認為，將高鐵終點延伸至廣州市區是好事，可令高鐵網絡接觸點更密，方便市民出行及促進營商。

學者：規劃更着重連接深圳珠江西岸

港大城市規劃及設計系副教授陳振光認為，交通基建是加強大灣區聯繫的基本要求，而發改委的大灣區鐵路規劃更着重連接深圳及珠江西岸，「是否代表香港被邊緣化，學術上是可以這樣討論」。他又說，現時香港與內地已有高鐵連接，沒急切需要推新交通基建，反而應檢討通關模式，例如讓大灣區商貿者有特別通道，方便出入境。

另外，內地計劃在位於深圳的皇崗興建旅檢大樓實施「一地兩檢」，民建聯立法會議員梁志祥昨引述消息稱，政府計劃將港方落馬洲的口岸，搬到內地皇崗後，將騰空的土地用作河套區創科區第二期。