習近平促灣區建設：深圳是重要引擎 學者：深圳需牽頭 港深變「互補」關係

「中央賦予深圳歷史使命」

鼓勵港青內地發展 增對祖國「向心力」

習近平昨日發表逾6000字講話，主要是評價深圳40年發展及未來定位，並七度提及大灣區發展策略。習近平讚揚深圳過去40年取得的成就，「黨中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望」。習近平提到推進粵港澳大灣區建設，又稱這是中央「賦予深圳的歷史使命」。他提出6點要求，第6點是講述大灣區發展戰略，明言「深圳是大灣區建設的重要引擎」（見圖）。今次是深圳主場的活動，習近平在演辭中未有具體提及香港扮演的角色配置。

習近平提出，粵港澳三地要提升市場一體化水平，又點名要求規劃建設好河套深港科技創新合作區（註：河套位於香港，由兩地合作開發）。他又鼓勵港澳台人士到內地工作發展，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年交流，「增強對祖國的向心力」。

內地學者：欲建全球影響力 不意味取代港

賦深更大制度話語權

廣州市社科院高級研究員彭澎表示，中央給予深圳的「大禮包」在大灣區其他龍頭城市中絕無僅有。「中央這次給深圳的定位比以前高很多，最重要的是國際化定位，要形成全球影響力。」他稱，亞洲前五、世界前30強的世界城市定位，是深圳市未來發展的目標和責任；而中央為保障深圳在大灣區發展中實施粵港澳三地聯動，便需要深圳和港澳在規則對接和機制上做大的探索，並賦予了深圳更大制度話語權。

彭澎解釋，在過去一段時間，香港的不穩定因素及國際上出現不承認其獨立關稅區地位的影響，使香港暫不具備帶動大灣區進一步發展的動力，「因此深圳需要站出來牽這個頭」。彭澎認為，未來大灣區發展格局不是過去的香港、澳門、廣州、深圳4龍頭定位，而是港深雙龍頭。但不意味着深圳會取代香港。「深圳站出來不代表要排斥香港在大灣區的發展，而是促使香港的精英們開始尋求大灣區的新發展機遇。」

方舟：港反而有更多機會

香港的一國兩制研究中心總研究主任方舟表示，大灣區發展規劃綱要中提到深圳、香港、澳門、廣州4個都是核心引擎，不認為習近平是特別強調深圳。他指出，習講話是反映將來香港和深圳的關係，由過去香港帶領深圳發展，變為「互補」關係，深圳在下一步改革開放中承擔更多「先行先試」的作用下，香港作為最鄰近城市應主動把握機遇，而不是等中央「送禮」。方舟強調，香港不是被邊緣化，而是有更多機會。

陳家強：要深發展金融扶持初企

黃錦輝：可助港將研究推至全國

財經事務及庫務局前局長陳家強接受有線新聞訪問時表示，內地要深圳發展金融，主要是用以扶持初創企業，香港仍然可以扮演橋樑作用，在集資方面幫助這些初企，香港的金融和集資中心的地位並無變。

中文大學工程學院副院長黃錦輝認為，深圳是「重要引擎」不代表香港不重要，他認為香港在上游研究及融資等方面有優勢，例如創新科技的發展，深圳引擎可助香港將研究推出大灣區及全國。

明報記者

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