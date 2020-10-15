習近平促灣區建設：深圳是重要引擎 學者：深圳需牽頭 港深變「互補」關係

【明報專訊】國家主席習近平昨日在「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」上，提出推進粵港澳大灣區建設，豐富一國兩制事業，又表明「這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命」。他說，大灣區建設是國家重大發展戰略，「深圳是大灣區建設的重要引擎」。習近平又提到要推動三地經濟運行規則銜接，加快人流物流，鼓勵港青北上發展等。有內地專家認為，近年香港受不穩定因素影響，發展停滯，「因此深圳需要站出來牽這個頭」；有香港研究員認為，習近平的說法是反映將來香港和深圳的關係由過去香港帶領深圳發展，變為「互補」關係。
「中央賦予深圳歷史使命」
鼓勵港青內地發展 增對祖國「向心力」
習近平昨日發表逾6000字講話，主要是評價深圳40年發展及未來定位，並七度提及大灣區發展策略。習近平讚揚深圳過去40年取得的成就，「黨中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望」。習近平提到推進粵港澳大灣區建設，又稱這是中央「賦予深圳的歷史使命」。他提出6點要求，第6點是講述大灣區發展戰略，明言「深圳是大灣區建設的重要引擎」（見圖）。今次是深圳主場的活動，習近平在演辭中未有具體提及香港扮演的角色配置。
習近平提出，粵港澳三地要提升市場一體化水平，又點名要求規劃建設好河套深港科技創新合作區（註：河套位於香港，由兩地合作開發）。他又鼓勵港澳台人士到內地工作發展，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年交流，「增強對祖國的向心力」。
內地學者：欲建全球影響力 不意味取代港
賦深更大制度話語權
廣州市社科院高級研究員彭澎表示，中央給予深圳的「大禮包」在大灣區其他龍頭城市中絕無僅有。「中央這次給深圳的定位比以前高很多，最重要的是國際化定位，要形成全球影響力。」他稱，亞洲前五、世界前30強的世界城市定位，是深圳市未來發展的目標和責任；而中央為保障深圳在大灣區發展中實施粵港澳三地聯動，便需要深圳和港澳在規則對接和機制上做大的探索，並賦予了深圳更大制度話語權。
彭澎解釋，在過去一段時間，香港的不穩定因素及國際上出現不承認其獨立關稅區地位的影響，使香港暫不具備帶動大灣區進一步發展的動力，「因此深圳需要站出來牽這個頭」。彭澎認為，未來大灣區發展格局不是過去的香港、澳門、廣州、深圳4龍頭定位，而是港深雙龍頭。但不意味着深圳會取代香港。「深圳站出來不代表要排斥香港在大灣區的發展，而是促使香港的精英們開始尋求大灣區的新發展機遇。」
方舟：港反而有更多機會
香港的一國兩制研究中心總研究主任方舟表示，大灣區發展規劃綱要中提到深圳、香港、澳門、廣州4個都是核心引擎，不認為習近平是特別強調深圳。他指出，習講話是反映將來香港和深圳的關係，由過去香港帶領深圳發展，變為「互補」關係，深圳在下一步改革開放中承擔更多「先行先試」的作用下，香港作為最鄰近城市應主動把握機遇，而不是等中央「送禮」。方舟強調，香港不是被邊緣化，而是有更多機會。
陳家強：要深發展金融扶持初企
黃錦輝：可助港將研究推至全國
財經事務及庫務局前局長陳家強接受有線新聞訪問時表示，內地要深圳發展金融，主要是用以扶持初創企業，香港仍然可以扮演橋樑作用，在集資方面幫助這些初企，香港的金融和集資中心的地位並無變。
中文大學工程學院副院長黃錦輝認為，深圳是「重要引擎」不代表香港不重要，他認為香港在上游研究及融資等方面有優勢，例如創新科技的發展，深圳引擎可助香港將研究推出大灣區及全國。
明報記者
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