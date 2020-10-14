袁國勇促有病徵強制驗 私醫憂致諱疾忌醫

倘拒驗轉交衛署警方 倡罰款監禁

袁國勇昨在商台節目表示，本港難像內地整個區、整個城市驗病毒，「最有效、最有戰略價值是為每個有輕微病徵的病人驗」。他說，現每5個有病徵者僅一人肯驗，並不理想，他支持為輕微病徵者強制檢測，若病人不肯驗，私家醫生可轉交衛生署及警方，若再拒驗，可罰款及監禁。

袁：燒味師傅收錢再斬料高危

袁國勇回覆本報稱，有人擔心政府會要求違反限聚令者強制檢測，他認為這不太可能發生，應是病人求醫時說有上呼吸道感染，又不聽醫生勸籲驗病毒，才轉交衛生署。他認為要強制檢測只佔很少數，因不願檢驗者不會求醫，料需警方介入及監禁的個案極少。他又稱，街市、的士等大部分都沒裝八達通，在燒味店會由同一人斬燒味及收錢，燒味師傅收了上一名客人的錢後，用濕布抹手後又斬料，易傳播病毒，提醒市民買回家後要洗手，亦要徹底加熱燒味才吃。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，政府可增社區臨時檢測中心，或將派檢測套裝的流動車改裝成流動街站，亦可在港鐵站內設臨時檢測站。

私醫：難界定病徵 或致「揀客」

家庭醫生林永和稱，按其經驗，每兩名有病徵者中約一人願意驗，病人或因之前曾參與全民檢測、擔心連累家人要檢疫、認為自己低風險等而不願驗。他說現時私家醫生已「軟硬兼施」盡力勸籲高危病人驗病毒，例如發燒、曾開派對者，但擔心若要求有輕微病徵者強制檢測，或令部分病人諱疾忌醫，且私家醫生難以執行，因不知如何界定病徵，「若病人鼻敏感，或最近失眠導致疲累，都可能是似是而非的病徵」。

有參與衛生署加強化驗室監察計劃的私家醫生稱，現時為衛生署派樽已有不少工作，曾有一名求診者檢測後一家5口確診，醫生花了3000元請專人消毒診所，安排所有職員驗病毒兩次，又要逐一通知與確診者同時段到診所的病人，他亦要搬到酒店住14日。他說，若再要求醫生強制為有病徵者驗病毒，可能會影響私家醫生參與意欲，甚至會「揀客」不為有感冒病徵者診症。

限聚令延長 臨時檢測中心延至周五

此外，政府昨日延長4人限聚令、口罩令等措施，至10月22日。至於4個臨時檢測中心昨因八號風球暫停服務，中心原計劃運作至今日，政府檢視後決定延長各中心運作至周五。至昨晚10時，臨時檢測中心累計完成4938個樣本。

（疫情第三波）