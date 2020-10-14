袁國勇促有病徵強制驗 私醫憂致諱疾忌醫

【明報專訊】政府預計冬季會出現第四波疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日再提出應為輕微病徵者強制檢測，若病人向私家醫生求醫時拒驗病毒，可將個案轉交衛生署及警方跟進。不過，有私家醫生擔憂一旦強制檢測，會令病人諱疾忌醫。
倘拒驗轉交衛署警方 倡罰款監禁
袁國勇昨在商台節目表示，本港難像內地整個區、整個城市驗病毒，「最有效、最有戰略價值是為每個有輕微病徵的病人驗」。他說，現每5個有病徵者僅一人肯驗，並不理想，他支持為輕微病徵者強制檢測，若病人不肯驗，私家醫生可轉交衛生署及警方，若再拒驗，可罰款及監禁。
袁：燒味師傅收錢再斬料高危
袁國勇回覆本報稱，有人擔心政府會要求違反限聚令者強制檢測，他認為這不太可能發生，應是病人求醫時說有上呼吸道感染，又不聽醫生勸籲驗病毒，才轉交衛生署。他認為要強制檢測只佔很少數，因不願檢驗者不會求醫，料需警方介入及監禁的個案極少。他又稱，街市、的士等大部分都沒裝八達通，在燒味店會由同一人斬燒味及收錢，燒味師傅收了上一名客人的錢後，用濕布抹手後又斬料，易傳播病毒，提醒市民買回家後要洗手，亦要徹底加熱燒味才吃。
港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，政府可增社區臨時檢測中心，或將派檢測套裝的流動車改裝成流動街站，亦可在港鐵站內設臨時檢測站。
私醫：難界定病徵 或致「揀客」
家庭醫生林永和稱，按其經驗，每兩名有病徵者中約一人願意驗，病人或因之前曾參與全民檢測、擔心連累家人要檢疫、認為自己低風險等而不願驗。他說現時私家醫生已「軟硬兼施」盡力勸籲高危病人驗病毒，例如發燒、曾開派對者，但擔心若要求有輕微病徵者強制檢測，或令部分病人諱疾忌醫，且私家醫生難以執行，因不知如何界定病徵，「若病人鼻敏感，或最近失眠導致疲累，都可能是似是而非的病徵」。
有參與衛生署加強化驗室監察計劃的私家醫生稱，現時為衛生署派樽已有不少工作，曾有一名求診者檢測後一家5口確診，醫生花了3000元請專人消毒診所，安排所有職員驗病毒兩次，又要逐一通知與確診者同時段到診所的病人，他亦要搬到酒店住14日。他說，若再要求醫生強制為有病徵者驗病毒，可能會影響私家醫生參與意欲，甚至會「揀客」不為有感冒病徵者診症。
限聚令延長 臨時檢測中心延至周五
此外，政府昨日延長4人限聚令、口罩令等措施，至10月22日。至於4個臨時檢測中心昨因八號風球暫停服務，中心原計劃運作至今日，政府檢視後決定延長各中心運作至周五。至昨晚10時，臨時檢測中心累計完成4938個樣本。