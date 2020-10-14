梁子超：病毒可飄20呎 觀眾或有風險

【明報專訊】康文署表演場地於本月1日恢復接待現場觀衆的演出，相隔逾兩周，有管樂手昨初步確診新冠病毒。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指吹奏樂器會噴飛沫，周邊兩米內的樂手最高危；呼吸系統科專科醫生梁子超則認為不能排除觀眾經空氣傳播感染的風險。
許樹昌：吹奏噴飛沫 兩米內高危
據防疫規定，音樂廳等觀眾入座率不可逾一半，相連座位不可超過4個；所有人進場前要量體溫、用酒精搓手液及戴口罩。港樂場刊亦有呼籲有感冒病徵者，並於過去14天內接觸確診者的人勿出席音樂會。
有上周六晚音樂會的觀眾說，約數百名觀眾均戴口罩，每行隔4個位坐3名觀眾，自己與表演者距離較遠，管樂手在舞台較後位置，正考慮是否自行檢測。
據港樂片段，除了指揮及管樂手，其他表演者都戴口罩，管樂手兩旁有膠版。許樹昌認為，吹奏樂器會噴飛沫，周邊兩米內的樂手最高危，全團檢疫屬穩妥做法，但觀衆風險暫不高。對於民政事務局長徐英偉曾到後台與表演者打氣，許樹昌說有戴口罩的話風險不高，不用檢測。然而，年邁的作曲家林樂培曾到台上與表演者握手，包括沒戴口罩的指揮廖國敏，許認為手部或沾有飛沫，對長者有些風險，建議林接受檢疫。他建議本港樂團每兩周檢測一次，並確保表演之前完成檢驗。
梁：視乎空氣循環及患者病毒量
呼吸系統科專科醫生梁子超稱，愈接近確診者的人，感染風險愈高，觀眾感染風險等同室內空氣傳播的風險，病毒微粒可隨空氣飄到20呎外，但要視乎場內空氣循環、鮮風量和確診者病毒量等。若有更多樂手確診，建議觀眾強制檢測或檢疫。