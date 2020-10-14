梁子超：病毒可飄20呎 觀眾或有風險

許樹昌：吹奏噴飛沫 兩米內高危

據防疫規定，音樂廳等觀眾入座率不可逾一半，相連座位不可超過4個；所有人進場前要量體溫、用酒精搓手液及戴口罩。港樂場刊亦有呼籲有感冒病徵者，並於過去14天內接觸確診者的人勿出席音樂會。

有上周六晚音樂會的觀眾說，約數百名觀眾均戴口罩，每行隔4個位坐3名觀眾，自己與表演者距離較遠，管樂手在舞台較後位置，正考慮是否自行檢測。

據港樂片段，除了指揮及管樂手，其他表演者都戴口罩，管樂手兩旁有膠版。許樹昌認為，吹奏樂器會噴飛沫，周邊兩米內的樂手最高危，全團檢疫屬穩妥做法，但觀衆風險暫不高。對於民政事務局長徐英偉曾到後台與表演者打氣，許樹昌說有戴口罩的話風險不高，不用檢測。然而，年邁的作曲家林樂培曾到台上與表演者握手，包括沒戴口罩的指揮廖國敏，許認為手部或沾有飛沫，對長者有些風險，建議林接受檢疫。他建議本港樂團每兩周檢測一次，並確保表演之前完成檢驗。

梁：視乎空氣循環及患者病毒量

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，愈接近確診者的人，感染風險愈高，觀眾感染風險等同室內空氣傳播的風險，病毒微粒可隨空氣飄到20呎外，但要視乎場內空氣循環、鮮風量和確診者病毒量等。若有更多樂手確診，建議觀眾強制檢測或檢疫。

（疫情第三波）