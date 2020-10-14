港樂樂手染疫 上周演出林鄭在席 百人檢疫 特首曾上台致辭毋須隔離

林鄭今深圳與習同場

特首辦：過去兩天不止一次檢測

中大專家許樹昌指吹奏管樂會噴出飛沫，周邊2米內的樂手最高危；另一專家梁子超則認為要視乎音樂廳的空氣循環及確診者病毒量等，而病毒微粒可隨空氣飄到20呎外，不能排除觀眾經空氣感染的風險（見另稿）。

低音單簧管手初步確診

香港管弦樂團首席單簧管樂手史安祖（Andrew Simon）昨在社交網站發帖稱要入住檢疫中心14日，原因是Lorenzo染疫，又稱被送往檢疫中心期間見到Lorenzo的學生。據港樂網頁，艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco）是港樂意大利裔低音單簧管樂手，其社交網站顯示妻子為Tae-Mi Song，與港樂大提琴手宋泰美同名。本報昨透過社交網站向艾爾高和史安祖查詢，未獲回覆。

演藝師生曾接觸要檢疫

港樂取消4演出

演藝學院昨晚回覆，音樂學院正通知曾與相關港樂團員接觸的師生接受檢測及家居隔離14天。音樂學院暫時關閉，受影響校園範圍會消毒。

港樂昨表示會關閉辦公室消毒，衛生防護中心正安排樂師和後台工作人員檢疫。港樂將取消本月16至24日的4場演出。

徐英偉曾後台打氣 毋須檢疫

據港樂網頁，樂團上周五及周六（9及10日）在香港文化中心音樂廳舉辦貝多芬音樂節頭炮音樂會，為2020/21樂季揭幕演出，網頁顯示「全場爆滿」。設計呈橢圓形的音樂廳，觀衆席分兩層排列在舞台四周，共1971個座位。據節目場刊，表演者包括艾爾高，而林鄭月娥為致辭者。有消息確認林太上周五曾出席有關音樂會並上台致辭，其間台上無樂師。據悉，徐英偉當晚亦在場，並曾到後台為演出者打氣，接觸不超過15分鐘。

特首辦回應稱，特首上周五出席港樂表演時全程戴口罩，沒接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，於中場休息時離開；根據衛生防護中心意見，特首不屬緊密接觸者，建議接受病毒測試，在公眾地方戴口罩及留意身體情况。特首辦又稱，特首過去兩天已不止一次接受測試。徐英偉的新聞秘書稱，徐不是緊密接觸者，毋須檢疫，為安全起見會盡快檢測。

消息稱約100人因上述染疫者而要檢疫。據衛生防護中心，至前日早上只剩262個檢疫單位可即用，佔整體約26%。就檢疫中心會否爆滿，衛生署稱會重新使用鯉魚門公園及度假村，亦會在有需要時租用整幢酒店，另竹篙灣第二期已於9月完工，逐步提供至最多700個單位。

文化中心部分設施停開

康文署表示文化中心演藝大樓及音樂廳昨起暫停開放，分別於16日和25日重開。

食環署昨晚稱，因加強空氣流通能達更佳防疫效果，將設網頁平台讓餐飲處所自願申報每小時換氣量及空氣消毒設備，供公眾查閱。政府會讓餐飲處所按需要參與政府開發的感染風險通知應用程式，市民可自願記錄，有需要時與衛生防護中心聯絡。

明報記者

（疫情第三波）

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