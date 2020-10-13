劉兆佳：深圳續獲中央放權 未來地位較港重要

盼深圳發展追上國際水平

劉兆佳表示，深圳作為中國最早改革開放的城市，至今已是中國發展最成功例子，今次中央銳意在深圳推動新一輪改革開放措施，雖然深圳還未成為直轄市，但已大幅提高深圳在制度創新、政策領域等範疇上的自主程度，目的是希望深圳在大灣區發展上擔當關鍵角色。

他說，現時中國面對美國等西方國家在科技、金融等不同範疇壓制，需提出更倚靠自己力量發展的戰略，由於深圳有許多領域已超出香港，加上深圳是中央能夠主導一切的城市，因此希望透過進一步改革開放，令深圳在不同範疇的發展追上國際水平。他續說，由於中央視香港為西方用作對付中國的棋子，加上香港扮演的中西橋樑角色亦因連串西方國家制裁而削弱，認為香港對中央的重要程度已不比從前，相信在日後發展中，深圳地位將較香港重要。

劉銳紹：用港剩餘價值壯深圳

破西方科技產業制裁

劉銳紹認為，過往中央提及的4個大灣區城市，包括香港、澳門、深圳及廣州，都未有如今次般表明要增強深圳的「核心引擎」功能，除了是肯定深圳過往多年發展所累積的優勢外，亦反映中央寄望透過深圳的發展，衝破西方國家在高科技產業上的制裁。

他說高科技產業已佔深圳GDP的40% ，是深圳四大產業之中最高，今次《方案》是要進一步推動深圳的科技創新、金融市場等發展，並希望運用香港的剩餘價值，包括資金及人才等，壯大深圳及大灣區建設，「好明顯深圳已是食住香港」。